ГПУ затримала екс-снайпера за підозрою у вбивстві євромайданівця на Інститутській 20 лютого 2014 року

Екс-снайпера було затримано лише зараз, оскільки збиралися докази, які дозволяють оголосити йому обґрунтовану підозру.

Генеральна прокуратура затримала колишнього снайпера і співробітника внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ за підозрою у вбивстві одного з активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. "(Затримували - УНІАН) наші слідчі", - заявив він, уточнивши, що затримання відбулося наприкінці жовтня.

За словами Горбатюка, затриманому оголосили підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 115 ("умисне вбивство") та ч. 3 ст. 365 ("перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу"), а 3 листопада суд застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також Горбатюк повідомив, що після служби у внутрішніх військах затриманий перейшов у новостворену Національну гвардії України, але станом на день затримання вже не служив у НГУ.

"Раніше він служив. На той час (20 лютого 2014 року - УНІАН) він був у внутрішніх військах, потім - у Нацгвардії. А тепер - роки два як звільнений", - сказав він. "(Наразі - УНІАН) він у якомусь приватному підприємстві працював", - додав Горбатюк.

Разом з тим він пояснив, що екс-снайпера було затримано лише зараз, оскільки збиралися докази, які дозволяють оголосити йому обґрунтовану підозру. "Коли їх стає достатньо для того, щоб прокурор повідомив про підозру, – тоді і приймається рішення", - сказав Горбатюк.