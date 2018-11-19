Стало відомо, хто покинув "Танці з зірками" після тринадцятого ефіру (відео)

Минулого тижня Мішель Андраде і Женя Кот покинули шоу.

У неділю, 18 листопада, у прямому ефірі телеканалу 1+1 вийшов черговий випуск шоу "Танці з зірками".

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У тринадцятому ефірі на паркет вийшли 4 зіркові пари.

Цього разу у зоні ризику опинились Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Сахневич Юлія.

Після оцінок суддів і глядацького голосування проект «Танці з зірками» покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

Минулого тижня Павло Вишняков і Юля Сахневич потрапили до зони ризику, а Мішель Андраде і Женя Кот покинули шоу.