Стало відомо, хто покинув "Танці з зірками" після тринадцятого ефіру (відео)
00:21, 19 листопада 2018Суспільство
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Минулого тижня Мішель Андраде і Женя Кот покинули шоу.
Завершився 13 ефір "Танців з зірками" / скріншот
У неділю, 18 листопада, у прямому ефірі телеканалу 1+1 вийшов черговий випуск шоу "Танці з зірками".
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У тринадцятому ефірі на паркет вийшли 4 зіркові пари.
Цього разу у зоні ризику опинились Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Сахневич Юлія.
Після оцінок суддів і глядацького голосування проект «Танці з зірками» покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич.
Минулого тижня Павло Вишняков і Юля Сахневич потрапили до зони ризику, а Мішель Андраде і Женя Кот покинули шоу.
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