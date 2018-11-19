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Стало відомо, хто покинув "Танці з зірками" після тринадцятого ефіру (відео)

00:21, 19 листопада 2018
Суспільство
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Завершився 13 ефір "Танців з зірками" / скріншот

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У тринадцятому ефірі на паркет вийшли 4 зіркові пари.

Цього разу у зоні ризику опинились Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Сахневич Юлія.

Після оцінок суддів і глядацького голосування проект «Танці з зірками» покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

Минулого тижня Павло Вишняков і Юля Сахневич потрапили до зони ризику, а Мішель Андраде і Женя Кот покинули шоу.

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Теги: #шоу#танці з зірками