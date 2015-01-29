Бази даних військкоматів на Донбасі потрапили до рук бойовиків - Генштаб

Бази даних військкоматів окупованих територій сходу потрапили в руки терористів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповів заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник Олександр Правдивець.

"На жаль, не всі облікові документи були евакуйовані разом з військовими комісаріатами. Деякі військкомати були захоплені разом з обліковими даними", - зазначив Правдивець.