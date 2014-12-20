РНБО розгляне введення жорсткого контролю виїзду з окупованих територій Донбасу

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи слова радника голови СБУ Маркіяна Лубківського про обмеження виїзду громадян з територій так званих «ЛНР» і «ДНР».

Турчинов зазначив, що на сьогодні існує достатньо висока терористична загроза для України з боку окупованих територій.

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Він також додав, що силовики не повинні допустити, щоб терористи просочувалися на вільну від бойовиків частину України.

«Ми плануємо до кінця року провести Раду РНБО саме з питань встановлення жорсткого формату контролю пропуску в зону АТО, щоб повністю локалізувати терористичну загрозу», - наголосив Турчинов.