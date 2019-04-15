Салони працюють поки вчасно платять гроші тим, хто їх кришує \ фото fakty.ictv.ua

Секс замість масажу: як працює інтимний підпільний бізнес

С. Обухова, Т. Стежар
22:54, 15 квітня 2019
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Вже багато років в Україні не існує сексу як товару. Принаймні, у головах можновладців, які досі не спромоглися легалізувати чи хоча б декриміналізувати секс за гроші. Втім, у салонах еротичного масажу, яких повно у будь-якому місті, обіцяють клієнтам неземне задоволення. І відбуватися це може просто у вашому домі, в сусідній квартирі.

Салони працюють поки вчасно платять гроші тим, хто їх кришує \ фото fakty.ictv.ua

Екс-повія Катерина розповідає «Грошам» всі таємниці порнобізнесу під прикриттям масажних салонів.

«Певний відсоток від нашого доходу ми платимо за те, щоб нас ніхто не чіпав, і якщо навіть хтось прийде, ми дзвонимо людині, і вона закриває усі ці питання», - розповідає колишня працівниця інтимної сфери розваг.

Тобто салони працюють поки вчасно платять гроші тим, хто їх кришує. А які послуги у салонах? Катерина згадує: «Класичний, оральний, анальний секс, і навіть була домінація, наскільки я пам’ятаю. Були дівчата, які могли відстрапонити і принижувати чоловіків».

Секс-послуги у салонах масажу

Чи правду розповідає Катя? Ми вирішуємо перевірити. Агент «Грошей» іде на співбесіду з директоркою одного з таких столичних масажних салонів. Жінка чітко інструктує, як потрібно працювати: «Ми все це робимо не просто ручками, ми робимо передпліччями, грудьми, попою… Ми, як жриці, служимо, все робимо красиво, чоловікові приємно, він кінчає».

Секс, звісно, є. «Можливо, якщо вам сподобається чоловік і він буде до вас ходити, ви можете якось з ним десь колись так», - навчає директорка масажного салону.

В реальності, розповідає Катя, секс тут за гроші і без симпатії. Як захоче клієнт.

Ідемо в інший салон – їх в Києві безліч. Потрапляємо у квартиру. Вже інший агент «Грошей» відправляється отримати «неземну» насолоду. Його приймають дуже тепло: «Стандартні послуги – 850 гривень за годину. Це частина класики і частина еротики. 1,5 години – це частина класики і еротики – 1100 гривень… Є доповнення: масаж простати – плюс 400 гривень. Або цілувати тіло дівчини – також плюс 400 гривень. Такі стандартні умови у нас», - розповідають в салоні.

Масаж з інтимом - норма

А як навчають дівчат всім цим дивам, наш агент дізнається безпосередньо на їхній роботі. Під приціл потрапляє третій масажний салон. В інтернеті знаходимо оголошення про роботу для дівчат та домовляємося про зустріч. Нас одразу запрошують. «Можна і день, і два, і три стажуватися. Тобто спочатку будете ходити разом з дівчатками, вас навчать, потім у вас перевірять, як ви це все робите, там страшного нічого немає», - розповідають тут.

В перший же день знайомства журналістку «Грошей» просять залишитися на роботі «до вечора». Одяг «масажисток» повинен бути максимально сексуальним: «Можете взяти плаття, пернюарчик якийсь, спідню білизну якусь гарну».

Та все це потім доведеться красиво зняти.

«Клієнти просять роздягнутися повністю?», - питає агент «Грошей».

«Повністю. У нас масаж – ти повністю роздягнена приходиш в рушничку. Або можеш вже тут роздягнутися і гола лягти. Ти спочатку будеш боятися…», - дають настанови новій працівниці у «масажному» салоні.

«Одяг» працівниці доведеться красиво зняти

Але переляк швидко минає, коли оголошують суму винагороди: «Загалом, заробітна плата йде від 1200-5000 грн за зміну». Та зміна триває цілу добу. А виходити на роботу потрібно, мінімум, тричі на тиждень. «Це з 12 дня до 12 дня», - пояснюють у салоні.

Дівчата на собі демонструють, як потрібно доводити клієнта до кондиції: «Ти кажеш [клієнтові]: «Лягай, будь ласка, на животик». Тут у нас є масло, серветки і антисептик. Спершу собі, а потім він лягає на животик, починає його гладити, головне, плавно, не спішити. Він може брати твоє інтимне місце, може брати груди, може цілувати…»

Дівчата на собі демонструють, як потрібно доводити клієнта до кондиції

Таких масажних порно-салонів у столиці сотні. Ми нарахували 144 оголошення по наданню таких послуг. У кожному салоні, зазвичай, працює п’ять дівчат. Щодня кожна із них приносить, щонайменше, 5 тис. грн. Половину дівчата залишають собі, іншу – власникам. Відтак, за місяць салон отримує чистими, орієнтовно, 400 тис. грн.

Щодня кожна з працівниць заробляє, щонайменше, 5 тис гривень

Якщо це все помножити на кількість закладів, виходить сума у 40 млн грн, тобто півтора мільйона доларів щомісяця. Вкрай прибутковий бізнес, на якому, цілком імовірно, заробляють не тільки дівчата і їх, фактично, сутенери. Але й усі ті, хто цього порнобізнесу ніби не помічає, або ж бореться з ним вкрай вибірково.

Сабіна Обухова, Тетяна Стежар

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Теги: #борделі салони еротичного масажу