Секс замість масажу: як працює інтимний підпільний бізнес

Екс-повія Катерина розповідає «Грошам» всі таємниці порнобізнесу під прикриттям масажних салонів.

«Певний відсоток від нашого доходу ми платимо за те, щоб нас ніхто не чіпав, і якщо навіть хтось прийде, ми дзвонимо людині, і вона закриває усі ці питання», - розповідає колишня працівниця інтимної сфери розваг.

Тобто салони працюють поки вчасно платять гроші тим, хто їх кришує. А які послуги у салонах? Катерина згадує: «Класичний, оральний, анальний секс, і навіть була домінація, наскільки я пам’ятаю. Були дівчата, які могли відстрапонити і принижувати чоловіків».

Чи правду розповідає Катя? Ми вирішуємо перевірити. Агент «Грошей» іде на співбесіду з директоркою одного з таких столичних масажних салонів. Жінка чітко інструктує, як потрібно працювати: «Ми все це робимо не просто ручками, ми робимо передпліччями, грудьми, попою… Ми, як жриці, служимо, все робимо красиво, чоловікові приємно, він кінчає».

Секс, звісно, є. «Можливо, якщо вам сподобається чоловік і він буде до вас ходити, ви можете якось з ним десь колись так», - навчає директорка масажного салону.

В реальності, розповідає Катя, секс тут за гроші і без симпатії. Як захоче клієнт.

Ідемо в інший салон – їх в Києві безліч. Потрапляємо у квартиру. Вже інший агент «Грошей» відправляється отримати «неземну» насолоду. Його приймають дуже тепло: «Стандартні послуги – 850 гривень за годину. Це частина класики і частина еротики. 1,5 години – це частина класики і еротики – 1100 гривень… Є доповнення: масаж простати – плюс 400 гривень. Або цілувати тіло дівчини – також плюс 400 гривень. Такі стандартні умови у нас», - розповідають в салоні.

А як навчають дівчат всім цим дивам, наш агент дізнається безпосередньо на їхній роботі. Під приціл потрапляє третій масажний салон. В інтернеті знаходимо оголошення про роботу для дівчат та домовляємося про зустріч. Нас одразу запрошують. «Можна і день, і два, і три стажуватися. Тобто спочатку будете ходити разом з дівчатками, вас навчать, потім у вас перевірять, як ви це все робите, там страшного нічого немає», - розповідають тут.

В перший же день знайомства журналістку «Грошей» просять залишитися на роботі «до вечора». Одяг «масажисток» повинен бути максимально сексуальним: «Можете взяти плаття, пернюарчик якийсь, спідню білизну якусь гарну».

Та все це потім доведеться красиво зняти.

«Клієнти просять роздягнутися повністю?», - питає агент «Грошей».

«Повністю. У нас масаж – ти повністю роздягнена приходиш в рушничку. Або можеш вже тут роздягнутися і гола лягти. Ти спочатку будеш боятися…», - дають настанови новій працівниці у «масажному» салоні.

Але переляк швидко минає, коли оголошують суму винагороди: «Загалом, заробітна плата йде від 1200-5000 грн за зміну». Та зміна триває цілу добу. А виходити на роботу потрібно, мінімум, тричі на тиждень. «Це з 12 дня до 12 дня», - пояснюють у салоні.

Дівчата на собі демонструють, як потрібно доводити клієнта до кондиції: «Ти кажеш [клієнтові]: «Лягай, будь ласка, на животик». Тут у нас є масло, серветки і антисептик. Спершу собі, а потім він лягає на животик, починає його гладити, головне, плавно, не спішити. Він може брати твоє інтимне місце, може брати груди, може цілувати…»

Таких масажних порно-салонів у столиці сотні. Ми нарахували 144 оголошення по наданню таких послуг. У кожному салоні, зазвичай, працює п’ять дівчат. Щодня кожна із них приносить, щонайменше, 5 тис. грн. Половину дівчата залишають собі, іншу – власникам. Відтак, за місяць салон отримує чистими, орієнтовно, 400 тис. грн.

Якщо це все помножити на кількість закладів, виходить сума у 40 млн грн, тобто півтора мільйона доларів щомісяця. Вкрай прибутковий бізнес, на якому, цілком імовірно, заробляють не тільки дівчата і їх, фактично, сутенери. Але й усі ті, хто цього порнобізнесу ніби не помічає, або ж бореться з ним вкрай вибірково.

Сабіна Обухова, Тетяна Стежар