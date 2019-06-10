Київська шкільна корупція

Смердючий грибок у кутках, облущені стіни та величезні дощові плями, які щохвилини вкорочують віку цій занедбаній будівлі. Ні, це не напівзруйнований закинутий склад, як виглядає на перший погляд, а одна із діючих шкіл Києва.

«В цю школу ходить близько 400 дітей, до 500, навіть», - говорить голова ініціативної групи батьків 273 школи Юлія Кожушко.

273 спеціалізована школа з поглибленим вивченням української мови – унікальний в своєму роді навчальний заклад, який ось уже третій рік буквально розвалюється на очах учнів та батьків. «Класи, в яких течуть стіни, самі технічні умови… Продовжують, вибачте на слові, смердіти туалети, біля яких навчаються діти», - розповідає Юлія Кожушко.

Вперше широкого розголосу в ЗМІ історія цієї школи набрала в 2016 році. Тоді реакцією на сюжети журналістів була обіцянка чиновників відновити заклад. Протягом трьох років на ці цілі виділили – увага - майже 9 млн грн, але вигляд навчального закладу ця рекордна сума не змінила.

«На ремонт виділено чимало коштів саме покрівлі. Однак в грудні місяці (у нас є відео) продовжує просто текти стеля», - розповідає пані Кожушко.

Вся справа в тому, що фірма, яка виграла тендер на виконання робіт, виявилася, як переконував батьків директор школи, недобросовісною. Вона, начебто, гроші взяла, а роботу зробила неякісно.

Невже заклади освіти абсолютно не контролюють замовників, у яких купують послуги на мільйони гривень?

Батьки постали проти директора школи, і протягом кількох місяців безуспішно просять КМДА змінити їхнім дітям керівника навчального закладу. Та в департаменті освіти замість батьків чомусь пристали на бік директора. Мовляв, у керівника безстроковий контракт і в департаменті не можуть нічого подіяти.

«Ті, хто безстрокові, вони взагалі нікому нічого не винні, вони з часів радянського союзу працюють і працюють… Якщо людина не погоджується, ми не маємо таких управлінських важелів – змусити людину написати заяву», - розповідає директор департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян.

Насправді це виглядає не зовсім так. Приміром, такі суворі умови контракту (принаймні, як про них говорить пані Фіданян), не завадили їй ще кілька тижнів тому підписати наказ про звільнення директора 293-ї школи на Троєщині. А якщо точніше – на виборчому окрузі заступника голови КМДА Ганни Старостенко, яка, схоже, і була ініціатором звільнення керівника закладу.

Близька соратниця Кличка, в минулому – голова його благодійного фонду, почала своє передвиборче турне навчальними закладами Деснянського району в кращих традиціях застосування адмінресурсу.

Чому одних керівників департамент звільняє лише за одним клацанням пальців чиновниці, а інших, попри очевидні нарікання, вже не перший місяць усіляко прикриває?

Під прямою чиновницькою опікою департаменту освіти, за інформацією наших інсайдерів, знаходиться, щонайменше, 200-ті директорів київських шкіл. «Владі потрібні ручні директори, - говорить заступник профільної комісії Київради Сергій Паладій. - На сьогоднішній день є тариф: якщо хочете переукласти трудовий контракт – можете… Вартість на 5 років контракту - 10 тисяч доларів».

10 тисяч доларів в обмін на можливість щомісяця виймати тисячі доларів з кишень люблячих батьків школярів.

«На співбесіді директор закладу дружині написала олівцем, скільки треба сплатити одноразовий внесок. Це було 3000 грн», - говорить батько двох учнів Вадим Прокопенко.

Так запам’яталась Вадиму перша зустріч з директором школи, в якій навчаються двоє його дітей. Згодом школа запровадила щомісячний обов’язковий збір з кожного учня: «Здавали по 50 грн на місяць з кожного учня».

Усього з однієї школи, в якій навчаються, в середньому, 700 учнів, набігає кругленька сума – близько 35 тисяч гривень на місяць. Це 12 тисяч доларів в рік. Куди та на що витрачаються ці об’єми неконтрольованої готівки? Офіційно порахувати чорний прибуток закладу не зможе ніхто.

Як вдячність за доступ до постійного кешу, керівники закладів дають повну лояльність своїм ставленикам. «Закупка з тендерами, у фірм, в організаціях, які домовляються з управлінням», - розповідає Євгеній Нелін.

Більшість керівників зі списку була перепризначена минулого року в обхід конкурсу, розповідає заступник профільної комісії Київради. Департамент ухвалив наказ, яким просто дозволив собі обирати директорів на основі тестів.

«В цьому наказі прописано, що керівники, в яких є діючий контракт і він закінчуються, можуть переукласти на підставі не конкурсу, а на підставі тестування. Хто бажає пройти тестування – на 5 років ось така вартість. Якщо немає такої можливості, дану посаду будуть відправляти на конкурс», - розповідає Паладій.

Зараз профільна комісія намагається анулювати тіньові умови відбору: «Хто допустив цю помилку і яка буде після цієї помилки відповідальність? Я не хочу, щоб одноосібно хтось призначав цих керівників, а потім цим керівником міг регулювати».

Але уся освітня вертикаль адміністрації усіляко гальмує ці пропозицію. Таким чином київські чиновники мера Кличка тарують собі шлях до владного Олімпу. І здається, немає їм діла до дітей із 273-ьої школи, де стіни у плісняві і розвалюються, проте директор лояльний до влади.

Олена Вдовиченко, Тетяна Стежар