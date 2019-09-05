Тернопільські «Робін Гуди» з вибухівкою. Чому поліція закликає містян не надто радіти появі злочинців-підривників

Після замаху на ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого, яке призвело до важкого поранення керівника вишу та його дружини, у Тернополі особовий склад поліції перевели на посилений режим служби. Жителів міста закликають бути особливо обережними з підозрілими предметами. Головний поліцейський області Олександр Богомол не виключає: після двох інцидентів з саморобними вибуховими пристроями можуть бути і наступні.

Тим часом, деякі тернополяни уже побачили в підривах слід «Робін Гуда» і почали в коментарях до статей в ЗМІ та дописах в соцмережах вказувати прізвища, на кого б ще варто було скерувати вибухівку. Після нагадування поліції, що підбурювання та самосуд теж можуть мати кримінальне трактування, ці дописи позникали.

Перша жертва – випадковий перехожий

Перший саморобний пристрій спрацював в центрі міста вранці 2 серпня. Тоді здетонувала подарункова коробка, яка стояла на автомобілі дружини екс-заступника мера Тернополя Володимира Камінського. Поранення у вигляді рваної рани руки отримав випадковий перехожий, який, зацікавившись коробкою, спробував зазирнути в середину, після чого пролунав вибух.

Володимир Камінський ще у 2015 році був затриманий столичними правоохоронцями в момент отримання хабаря. Та чиновник уникнув ув’язнення, уклавши договір з київською прокуратурою. Його лише звільнили з посади заступника міського голови. Попри це, тернопільські видання нагадують: Камінський пов’язаний з охоронною фірмою «Роял Контракт», яка, серед іншого, забезпечує охорону будівлі Тернопільської мерії.

Підозрілі предмети просять не чіпати

Андрію Крисоватому на подвір’я підкинули вже серйозніший вибуховий пристрій. Його начинили кусками дроту та цвяхів. На думку Богомола, це може свідчити вже не лише про намір залякати ректора, а істотно покалічити чи навіть убити.

«Наразі потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій того, що сталося. Зокрема, особистої помсти, вимагання коштів і наслідку конфліктів, пов’язаних з землею ТНЕУ», – розповів під час прес-конференції начальник обласного управління поліції.

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За його словами, вибуховий пристрій було закладено при вході на подвір’я Крисоватого вчора близько 2 години ночі. Зараз слідчі опрацьовують дані з усіх камер спостереження.

«У потерпілого, внаслідок вибуху, розірвало кисть лівої руки, в дружини – осколкові поранення. Стан в обох важкий, але стабільний. Загроз їхньому життю немає», – запевнив начальник ГУНП області.

Водночас він застеріг, що існує загроза для життя інших жителів міста, оскільки правоохоронці вбачають у вибухах серійність. Причому, за словами Богомола, загроза може бути не лише для одіозних відомих у Тернополі осіб, а й для пересічних тернополян.

«Сьогоднішній інцидент я пов’язую з тим, який мав місце місяць тому в центрі Тернополя, коли спрацювала вибухівка у подарунковій коробці. Є натяк на вимагання коштів. Тому не виключаємо появу чергових вибухових пристроїв... На засіданні координаційної групи обласного Антитерористичного центру ми особливу увагу звернули на інформування людей, а особливо дітей, про заходи з безпеки. Загалом, закликаємо усіх, хто бачить щось підозріле, одразу звертатися в поліцію. І не дозволяти нікому чіпати цей предмет до приїзду фахівців», – сказав Богомол.

За його словами, в обох випадках вибухові пристрої було виготовлено дуже фахово, вони спрацьовували від зміни положення.

«Такий пристрій і закласти не просто. В першому випадку ми спочатку підозрювали, що чоловік, який отримав поранення від вибуху, і закладав даний пристрій, але потім переконалися, що це не так», – зауважив Богомол.

Поліція застерігає від підбурювань і самосуду

Тернополяни відреагували на резонансну подію по-різному. Одні в соцмережах закликають правоохоронні органи не допустити повернення 90-их, з притаманними тим рокам серйозними бандитськими розбірками.

Дехто ж, навпаки, вказує, що вибух має стати уроком для потерпілого, згадуючи про хабарництво у виші, чималі статки ректора, а також ДТП дворічної давності. Нагадаємо, тоді автомобіль Крисоватого, виїжджаючи з другорядної дороги, врізався в інше авто. Однак водій почав тікати. Далеко не від’їхав, оскільки в Ленд-ровері через зіткнення заблокувало переднє колесо. Представники «Автомайдану» одразу після аварії стверджували, що за кермом авто був Андрій Крисоватий, начебто, ще й не тверезий. А забрав його з місця ДТП екс-прокурор Тернополя, а тоді вже декан юридичного факультету ТНЕУ Сергій Банах. Історія мала несподіване завершення: в поліцію прийшов син ректора і запевнив, що в момент ДТП за кермом був саме він…

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Після появи в соцмережах прізвищ інших одіозних для Тернополя осіб, Олександр Богомол застеріг містян від підбурювання до самосудів.

«Після замаху на ректора в соцмережах пишуть, що, мовляв, слава Богу, з’явилися «Робін Гуди», давайте ще такому-то руку відірвемо… Це неправильно. Жодного самосуду бути не може, за це передбачена кримінальна відповідальність. З підбурювачами ми будемо спілкуватися в рамках закону і даватимемо правову оцінку їхнім діям. Ми моніторимо інформаційне поле і тих, до кого можуть бути якісь рецидиви, попереджаємо, кому необхідно надаємо охорону», – сказав Богомол.

Крім того, правоохоронці закликають усіх, хто в проміжок часу з 1.30 до 3.00 4 вересня перебував поблизу місця скоєння злочину, а саме: у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба», або проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного і могли бачити підозрілих осіб та можуть надати інформацію, яка допоможе у розслідуванні, телефонувати на лінію 102.

Андрій Вацик