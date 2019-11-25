Бордель під прикриттям. Як у джентльмен-клубі замовити стриптизерку, а отримати повію

Нічний Київ запалює вогні. Заманливо блимають вивіски стриптиз-клубів. Їх у столиці кілька десятків. Та невже джентльмен клуби насправді борделі? Чи справді уся столиця скута мережею законспірованих будинків розпусти? Або ж таке – тільки в особливому закладі? В чому його таємниця і секрет успіху? «Гроші» перевірили на собі.

Центр столиці, кілька метрів праворуч – Національна Опера. Будинок, де у пентхаусі елітно мешкає мер Віталій Кличко. І саме тут на першому поверсі та у підвалі – стриптиз. Заходимо. Легкий обшук. Короткий інструктаж: фото і відео знімати заборонено, за вхід платити відразу не потрібно – в рахунок просто внесуть 500 гривень. І ми вже йдемо коридорами закладу, в якому з восьмої вечора до п’ятої ранку не перестає звучати музика.

…Навпроти нас на пілонах танцюють молоді красуні. Відразу згадуємо рекламу у київському метро – потрібні танцівниці у нічний клуб. Заробіток від 20000 гривень.

Замовляємо по коктейлю. Офіціантки не забувають запропонувати нам ще. Але ми прийшли сюди все ж не пити, а обрати якусь із дівчат для приватного танцю - це коли стриптизерка топлес танцює тільки для вас. Потім ми спробуємо домовитись і про секс. Саме така схема працює у закладі, розповідали наші інсайдери.

«Сьогодні прямо там можна замовити приват. А якщо хочеш дівчину, то можеш домовитись», - говорить Костянтин Бєдовой, який довгий час був офіційно помічником політика, а потім і мера Кличка.

Чоловік не тільки знає, що в РІО відбувається зараз, головне – він пам’ятає, як це все починалось.

За словами Бєдового, після того, як в Україні було заборонено гральний бізнес, казино РІО на Богдана Хмельницького в столиці треба було під щось перепрофілювати. «І мій юний друг мав знайомого – Вєню Гонікмана, громадянина США, який колись був самим розшукуваним після Сєви Могілевича. Він - торговець жіночим тілом, який відсидів строк в США за торгівлю людьми. І Вєня запропонував моєму юному другові торгівлю жінками», - згадує він.

Це було у 2002-му році. Тоді замість казино у будинку на Богдана Хмельницкого, 30/10 і з’явився стрип-клуб Артура Палатного. Це сталося за рік після того, як партнери і друзі Палатного - брати Володимир та Віталій Клички - на даху цього ж будинку звели розкішну мансарду, де мер мешкає і понині.

Звісно, окрім тісних ділових і дружніх стосунків з Палатним, причетність Кличка до клубу РІО підтверджувалась й офіційно. Наприклад, тим, що родич нинішнього мера – його дядько Олександр Буліно - довгий час був у складі засновників фірми Палатного «Ігрові технології», яка, по суті, і є тим самим клубом РІО і донедавна знаходилась за цією ж адресою.

«Палатний мені говорить: розумієш, у мене тут дуже специфічні приміщення. Вони без вікон. Ні ресторан, ні бутик не підійде. А бордель обіцяє бути дуже прибутковим», - згадує Бєдовой.

У цих «специфічних» приміщеннях колишнього казино із самого початку відбувалися вкрай специфічні речі, шокує зізнаннями Костянтин Бєдовой. В казино за людьми стежили спецслужби, і обладнання для цього там залишилось.

«Там було дві кімнати для приватних зустрічей. Не для приватного танцю, а саме для приватних зустрічей. І клієнтами цих кімнат були більшість політиків та силовиків України. Їх там знімали. У мого юного друга Артурчика Палатного і у Віталія Кличка (Віталік і Вова співвласники цього бізнесу) є велика фільмотека людей з проститутками. Вибачте, з танцівницями. Які вступають у близькість. Це перша лінія політиків. Це силовики. Це всі тусовочні українці», - говорить він.

За словами Бєдового, ця детективна історія може мати гучні наслідки. Адже фільмотека потрібна, «щоб мати можливість давити на відомих людей». На кого, що і чи справді є у згаданих віп-персон? З цим, безперечно, треба розбиратись окремо.

Зараз же ми в стрип-клубі РІО, підзиваємо офіціанта. «Там була дівчина така… з пишними формами. І роза на попі…» - «А ви ім’я її не спитали? Без імені я не можу…». Праворуч підповзає – інакше не сказати – інша красуня, починає спілкуватися. Схоже, за нас, як за клієнтів, тут борються. Але що нам хочуть запропонувати?

Приватний танець з обраною красунею коштує 600 гривень.

Він, фактично, демонстрація пропозиції. І ми приймаємо її - пропонуємо дівчині поїхати з нами. Вона каже - нема питань. 300 доларів - і вона наша.

Та головне, що це не самодіяльність. До агентів «Грошей» підходить адміністратор закладу – він в курсі, і все для нас організував: «Дівчина готова, вже на вулиці».

Йдемо на вихід. Охоронець услужливо каже: «Там, якщо потрібно буде, у нас на вулиці стоїть таксі».

Дівчина вже дійсно чекає на вулиці. Їдемо нічним містом. І далі, вже на квартирі, яка була орендована закладом заздалегідь, починаємо розмови за життя і секс.

Нашу «гостю» звуть Тетяна. В неї маленька донька – три роки. Каже – непогано шиє жіночу білизну. Цим і заробляла на життя. «Поки малий спав, продавала через акаунт в інстаграм. Якщо його розкрутити, можна нормально заробляти, а я на нього забила», - розповідає дівчина.

Вона не місцева, приїхала в столицю з Кременчука. Працює у закладі близько двох місяців. Знімає квартиру-студію з гарним ремонтом за понад 9 тис гривень. Її дитина ходить у приватний садочок, теж не дешево. І заробити на це все без виїздів з клієнтами просто неможливо, каже Тетяна.

«Тобто щоночі за 300 баксів?», - питаємо.

«Спочатку я розраховувала зовсім на інше. Два тижні проходила навчання», - відповідає.

«Танцювали на пілоні?»

«Так. І нам ніхто не говорив про виїзди. Взагалі, що це існує».

Спочатку ніхто не каже правду, розповідає Тетяна: «Один чувак, який мене в перший день позвав, так і сказав: «Думаєш, сюди приходять на вас дивитися?»». Але потім все стає на свої місця. «В останній день навчання, коли вони розуміють, що вже завтра ти виходиш на роботу, вони про це говорять. Ну, ніхто нікого не примушує, звісно. Але в перший же робочий день я зрозуміла, що не заробиш, якщо не будеш…», - говорить дівчина і додає, що спочатку відмовлялася працювати як проститутка.

Що ж до безпеки, розповідає, що буває всяке. «Вчора я танцюю приват, а клієнт бере і знімає з мене стрінги, бере мою ногу і починає стискати».

У РІО серед клієнтів багато іноземців. Українські дівчата їм подобаються. «Іноземці ледве не аплодують», - розповідає Тетяна.

Вона мріє заробити на будинок десь у південній країні та переїхати туди разом із донькою. Або про якесь диво, яке, кажуть, може статися: «Декого забирають звідти просто. Або на утримання, або заміж беруть».

Хоча поки що трапляється зовсім інше: «В основному, приходять, дивляться, обирають тьолок собі, як м’ясо…»

За словами Бєдового, понад п’ятнадцять років тому РІО заробляв чверть мільйона доларів на місяць. Шалені гроші! А скільки клуб генерує зараз? Давайте рахувати.

Ми просто поговорили з Тетяною, але це була недешева розмова – 300 доларів за годину. Був секс чи ні – плати. Половину - 150 баксів – вона зранку віддасть адміністрації закладу, фактично, своїм сутенерам.

Скільки таких клієнтів буває щоночі? Ми спостерігали за клубом в будинку мера столиці і нарахували за кілька годин не менше десятка «виїздів». Тобто щонайменше три тисячі доларів. В місяць - майже сто! Вже не чверть мільйона зелених, як колись, але дуже пристойні гроші. З яких є чим поділитися з органами, аби вони вже навіть не роками, а десятиліттями заплющували очі на бордель під вивіскою стриптиз-клубу.

«Коли Янукович почав тупати ногами з цього приводу, Віталя Кличко до мене звернувся емоційно. Говорить, Костя, ну, поговори з Артуром, ми ж вже на політичному Олімпі. У мене своя фракція. Все. Ну, треба вже зав’язувати з тьолками, з наркотою. Зі всією цією фігнею. І мене це вразило. Ти регулярно з братом ділиш гроші з цього бізнесу. І прямо над ним живеш. А мені говориш, що треба поговорити з Артуром? Віталя, ти як взагалі? Ти в собі, друг?», - говорить Костянтин Бєдовой..

Тож, хто отримує чорний кеш з проституток у РІО? Питання здається смішним і наївним. Принаймні, для тих, хто добре обізнаний в тіньових справах столиці.

Нагадаємо, у лютому, коли «Гроші» уперше викрили торгівлю жінками у РІО, поліція порушила карну справу. Але майже рік минув, а про цю справу вже нікому й нічого не кажуть. Гадаємо, і зараз з’явиться нове провадження. Та перспективи його, відверто кажучи, сумнівні. Принаймні, доки фігуранти розслідування сидять на владному олімпі у Києві. І самі ж фактично керують столичними органами правопорядку.

Олександр Іваницький, Тетяна Стежар