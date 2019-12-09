Шахрайство в інтернеті. Як аферисти розводять довірливих українців на гроші й оголені фото та відео

Якось на одному з акторських сайтів дівчина, назвемо її Тетяною, побачила заманливу пропозицію. В оголошенні йшлося про відкритий кастинг успішного серіалу «Школа» на 1+1. «Мене зачепило, тому що це найвідоміший такий проект», - розповідає вона.

Дійсно, всі три сезони серіалу успішні. А ті, хто в ньому грав, стали зірками, відомими на всю країну. Звісно, Тетяна відправила своє акторське портфоліо. «Після цього мені на пошту прийшла відповідь від Олі Слісаренко. Було підписано, що це керівник розважальних програм на 1+1. Вона казала що проводить кастинг на другорядні ролі, на головні ролі в цей проект. Але буде виходити новий сезон і там потрібно оголятися», - говорить дівчина.

Її дещо здивувало, що оголятися потрібно у серіалі про шкільне життя. Але вона перевірила і з’ясувала, що Ольга Слісаренко дійсно очолює департамент розважальних програм на 1+1. Дівчина попросила фото свого співрозмовника і отримала його. І це дійсно було фото топ-менеджерки «плюсів».

Після цього Тетяна повідомила «Ользі», що не має оголених фото. На що отримала відповідь: «Погано, що у вас немає такого досвіду. Але ви можете зняти відео. Краще, якщо це буде стриптиз». Мовляв, відео подивиться режисер, і, якщо дівчина зможе себе проявити, то чому б не претендувати навіть на головну роль?

Але замість того, аби танцювати голяка та відправляти запис на невідому пошту, Тетяна почала шукати виходи на менеджерів 1+1. І достукалася в фейсбук до редактора розважальних програм 1+1 Олега Буреніна.

«Я звернулася із запитанням, чи справді 1+1 може знімати зараз такий серіал з відвертими сценами. Відправила скріншоти свого листування з «Ольгою Слісаренко»», - розповідає Тетяна.

Так дівчина й викрила зухвалого афериста, який від імені топ-менеджерки «плюсів» розмістив об’яви в мережі, і підготувався навіть до «перевірки», завантаживши фотографію реальної Ольги Слісаренко з соціальних мереж.

«Це дуже неприємно, коли тебе використовують для того, щоб отримати чиїсь фотографії», - говорить топ-менеджерка.

Дізнавшись про аферу, «плюси» виступили із заявою, що не знімають продовження серіалу «Школа». І всі нові «кастинги» на цей проект – чисте шахрайство.

Здавалося, аферист вгомонився. Але пройшло три місяці, і два тижні тому на пошту Тетяни прийшов лист. Той, хто представлявся Ольгою Слісаренко, запрошував її прийняти учать у новому проекті, який розпочинає… телеканал 1+1. Тетяна повідомила про це «плюсам»: «У листі було написано, що це буде адаптація серіалу Каліфорнікейшн (в якому герой Девіда Духовни постійно зваблює жінок)…Мені навіть скинули першу серію цього серіалу».

А, зважаючи на те, що в серіалі безліч відвертих сцен, Тетяні знову пропонували надіслати… оголені фото та відео. Шахрай розмістив оголошення про цей «проект» на тому самому сайті, що і першу, про кастинг серіалу «Школа» - Talents Collection.

Але дещо трохи змінилося - любитель «полунички» виріс професійно, адже, за словами Тетяни, спілкування було більш реалістичним. Однак прикриття своєї афери шахрай не змінив.

«Коли я запитала, хто ви є, мені сказали, що це Ольга Слісаренко 1+1», - говорить Тетяна.

Обурена Ольга Слісаренко намагалася розібратися з сайтом, який дає неправдиву інформацію. Але…

«Вони якось дивно працювали, відправити скаргу було неможливо. Пишеш скаргу, натискаєш «відправити», «відправити», «відправити» – error», - розповідає вона.

Нам вдалося з’ясувати особу афериста. І «Гроші» навіть навідалися до нього додому. Виявилось, що особа, яка вимагала від дівчат, в тому числі неповнолітніх, оголені фото та відео, живе в маленькому селищі Ополонівка на півдні України і працює в типографії. Нам вдалося поспілкуватися з матір’ю афериста й передати йому «привіт» з вимогою негайно видалити всі повідомлення про «кастинги», які він розмістив на різних сайтах.

Вже потім, в Києві, «Гроші» перевіряють сайт, на якому аферист «розшукував» актрис для Каліфорнікейшн. Оголошення вже немає. Тож «послання» дійшло до адресата. Причому, тема закрита за півтори години після того, як ми поговорили з його мамою.

Та інтернет-шахрай насправді не припинив свою діяльність. Адже схожу рекламу ми знаходимо на… московському акторському сайті. Тож в цієї історії може бути продовження. Якщо ви стали жертвою шантажу цієї людини, напишіть заяву у поліцію та в програму «Гроші» і ми завітаємо до нього вже у супроводі правоохоронців.

Інший вид шахрайства в інтернеті, з яким стикнулися наші герої, більш розповсюджений. Аферисти активізуються на свята, і шопінг у мережі запросто може завершитися у відділку поліції.

Закупитися подарунками дешево, та не виходячи з дому - це реальність для мільйонів українців. Однак економія часу й грошей може обійтися дуже дорого. А замість подарунків під ялинку можете отримати зіпсований настрій. Так вийшло в Анастасії, яка хотіла зробити сюрприз доньці.

«Побачила дитячу кухню за дуже низькою ціною. Перед тим, як скинути завдаток, я перевірила в гуглі номер телефону, номер карточки, нічого не знайшла. Ну, думаю, ок, якщо немає нічого, може й дійсно відправить мені цю кухню. Але ні. 200 гривень я кинула, а кухню так і не отримала», - розповідає жінка, яка потрапила до сумної статистики ошуканих в інтернеті.

200 мільйонів гривень - саме стільки кібер-шахраям вдалося вкрасти в українців за минулий рік. І цифра щороку зростає, бо онлайн-шопінг стає все популярнішим.

В гонитві за економією покупці втрачають пильність, і це перша помилка онлайн-шопера, зауважує експерт з кібербезпеки Віталій Якушевич: «Якщо ви бачите дешевий товар, то 90% - це шахрайство».

Особливо «врожайним» для шахраїв є новорічний святковий період, адже у цей час люди купують в десятки разів більше, ніж зазвичай.

Гроші наперед - це ще один «дзвіночок», на який потрібно звернути увагу. Якщо продавець не дає можливості розрахуватися у почтовому відділенні після отримання та перевірки товару - прощайтеся з ним. Бо складете компанію нашій героїні.

Анастасія розповідає, що скинула лише 200 гривень «завдатку». «А інші дівчата, інші батьки, які хочуть зробити дитині подарунок, могли, наприклад, і тисячу гривень кинути. Я не одна така. Впевнена, що мамочки, як я, будуть вестися на такі оголошення», - говорить жінка.

І вона не помиляється. В соцмережах купа розповідей про те, як привабливі пропозиції перетворилися для людей у неприємності. Хтось втратив 100 гривень, а хтось і 5000 гривень.

Але навіть якщо ви купили за передплатою і отримали повідомлення з почти - не радійте. Дуже часто посилку вам дійсно можуть відправити. Але замість довгоочікуваної іграшки, одягу чи телефону ви отримаєте цеглу, або сміття. А навіть якщо отримали замовлений товар, з ним також можуть бути проблеми – не буде запчастин, гарантії тощо.

Експерти зауважують: щоб запобігти неприємностям, слід, по можливості, вимагати у продавця чек з печаткою фізичної чи юридичної особи-продавця…

«Гроші» розшукали дівчину, яка «продала» нашій героїні дитячу кухню. У листуванні з Анастасією вона називала себе Коваленко Світланою з Рівненщини, а виявилася 21 -річною Хомутніковою Ольгою із селища Димер під Києвом. Нам навіть вдалося з нею поспілкуватись. Дівчина зізнається, що знаходиться у декретній відпустці, не лише має відношення до цього «бізнесу», а й знає про людей, які організовують цілі піраміди, отримуючи з виконавців 50% прибутку.

Ольга переконує, що в сумнівну схему її втягнула якась жінка, яка на шахрайстві заробляє 3000 гривень на день. Хто ця організаторка схеми? Ольга обіцяє розповісти наступного дня і… пропадає, не відповідаючи на телефонні дзвінки. Коли ж ми їдемо до неї додому, втікає.

Нам нічого не залишається, як викликати поліцію. «Гроші» повідомили правоохоронців про злочин. Однак шанс покарати шахраїв вище, якщо у справі буде більше постраждалих. Тому, якщо ви, як Анастасія, були ошукані під час інтернет-шопінгу, пишіть «Грошам».

… Більшості жертв онлайн-шахраїв у банках та в поліції відповідають: «Плакали ваші гроші». Однак писати заяви у будь-якому разі потрібно. Адже, якщо це зроблять усі постраждалі, то фінустановам і правоохоронцям доведеться реагувати.

Олександр Крижанівський, Олександр Іваницький, Тетяна Стежар