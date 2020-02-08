"Коли ужгородці починають пити ранкову каву, мукачівці вже закінчують першу перестрілку". Що відбулося в Мукачеві

Немає нічого дивного, що регіон, який знаходиться поруч із чотирма державами, не може лишитися поза різноманітним трафіком – каналами наркоторгівлі, постачання зброї, перевезення нелегальних мігрантів тощо. І не секрет, що на Закарпатті теж є ті, хто причетний до тих чи інших, скажімо, «трансферів». Тому, звісно, є й ті, хто час від часу прагне перерозподілити сфери впливу та канали постачання на свою користь.

Неприємної слави «бандитського» Мукачево набуло ще в далекі 90-ті – саме тоді маленьке містечко неподалік кордону з Європою стало своєрідним кримінальним епіцентром. Керував і курував тодішні «справи», напевно, найвідоміший закарпатський кримінальний авторитет в Україні Михайло Токар на прізвисько «Геша». Він мав неабиякий вплив: аби вирішити питання, до нього зверталися і бізнесмени, і правоохоронні чини, а з часом його «зв’язки» та контроль простяглися на сусідню Угорщину, Чехію... 25 грудня 1998-го Гешу розстріляли в авто перед в’їздом до власного будинку. З вісьмома вогнепальними пораненнями Михайло Токар помер дорогою до лікарні. Подія викликала такий резонанс, що про неї (як, власне, й про самого авторитета) добре знали навіть у Москві, Будапешті та інших містах…

Вкотре підтвердило свою неприємну славу Мукачево у 2015-му. І якщо в 90-ті інформація про розстріл Геші не набула такого масового поширення, як могла би сьогодні через існування соцмереж і засилля преси, то липневі події 2015-го швидко стали топ-темою всіх вітчизняних ЗМІ. На тлі ситуації на Сході України, маленьке прикордонне містечко охрестити «другим фронтом», події називали «добре спланованою провокацією з метою позбавити Україну останніх шансів отримати безвізовий режим із Європою», але більшість схилялася до тієї точки зору, що на Закарпатті відбувся банальний перерозподіл політичного впливу та контрабандних потоків.

Локальна «війна»

Якщо коротко, то 11 липня у Мукачеві під час зустрічі одного з тодішніх народних депутатів (з групи «Воля народу» Михайла Ланьо) та керівника 1-го запасного батальйону ДУК «Правий сектор» сталася перестрілка. В результаті, як повідомляли потім правоохоронці, «загинула одна цивільна особа».

Після того, як на місце конфлікту під’їхали силовики, а сама розмова не дала ніяких результатів, бійці ПС, які прибули на зустріч на трьох броньованих позашляховиках, підірвали димову гранату і вирвались за місто. На трасі їх зупинив блокпост міліції, який бійці «Правого сектора» пройшли з боєм, застосувавши автомати, кулемет, встановлений на одній з машин, та гранатомети. Три машини міліції були знищені, заправка, біля якої стався бій, також зайнялась. Бійці ПС прорвались до лісу, де й зайняли оборону. Потім тривали перемовини, потім – затримання поранених бійців, потім масові обшуки, судові засідання…

За даними розслідування, 11 липня 2015 року у Мукачеві під час перестрілки ушкодження отримали 5 працівників МВС та 5 цивільних. Прокуратура Закарпаття кваліфікувала інцидент як терористичний акт та створення злочинної організації. Розслідування тривало не один рік, судові процеси час від часу відвідували, але зараз мало хто й пригадає, на якому етапі та справа зараз…

Згадують про стрілянину майже п’ятирічної давнини хіба що зараз, після нових розбірок у Мукачеві. Але що ж тут, власне, відбулося?

Стрілянина серед білого дня

7 лютого близько 10-ї ранку всі закарпатські та загальноукраїнські медіа оприлюднили новину про те, що в прикордонному Мукачеві на вул. Сєченова відбулася стрілянина, в результаті якої поранені 26-ти та 40-річний місцеві мешканці. Обох прооперували – одного в Мукачівській райлікарні, іншого, за непідтвердженою інформацією, в приватній клініці в Ужгороді.

Певна річ, інцидент викликав ажіотаж не тільки в Закарпатті, а і в Україні. Ба більше, його напряму пов’язують із подіями п’ятирічної давнини, адже поранений нині старший із мукачівців був помічником колишнього нардепа Михайла Ланьо. За даними деяких ЗМІ, саме цей помічник у 2015-му передавав запрошення від Ланьо на «стрілку» бійцям ПС. Результати тієї трагічної зустрічі відомі…

На переконання жителів Мукачева, нинішні події – ніщо інше, як банальні бандитські розбірки за перерозподіл сфер впливу. У соцмережах місцеві пишуть, хто в кого стріляв і переймаються, що в їхньому місті можна спокійно «гуляти» зі зброєю, а також зауважують, що могла статися й страшніша трагедія, якби під час перестрілки у дитячому садочку, який знаходиться неподалік, надворі гуляли б діти…

Відразу після перестрілки, у той же день, 7 лютого, міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову термінову сесію, на якій місцева влада схвалила звернення до президента України. «Стрілянина у спальному районі створювала реальну загрозу жителям 86-тисячного міста, які вже не почуваються безпечно, і рішуче вимагають надійного захисту від бандитів», - йдеться у зверненні.

Депутати назвали й основну причину такої ситуації – слабкість поліції: «Головною причиною того, що в місті регулярно стаються кримінальні «розбірки», вважаємо професійну слабкість і вкрай низьку активність міської поліції. Злочинні угруповання почуваються чимдалі вільніше, бо фактично не відчувають системної, рішучої та фахової протидії з боку правоохоронців. Кримінальний блок міського управління поліції явно слабкий, на вулицях міста критично мало патрулів та патрульних екіпажів, профілактична робота із запобігання правопорушенням звелася до паперових звітів. У місті за останні роки не проведено жодної загальноміської операції за такими гострими напрямками, як наркоманія та обіг наркотичних засобів, розбій, крадіжки особистого майна».

Депутати вимагають зміни керівництва міської поліції, покращення матеріально-технічної бази правоохоронців та «проведення оперативного і профілактичного відпрацювання міста спеціальними підрозділами Національної поліції та Національної гвардії, із залученням висококваліфікованих, досвідчених працівників з кримінального блоку».

Туристична привабливість регіону під загрозою

Переймаються місцеві мешканці ще й тим, що інцидент завдає шкоди туристичному бізнесу в регіоні. Про це, зокрема, написав мукачівський народний депутат Віктор Балога. Мовляв, «постійне з’ясування стосунків між представниками криміналітету… також, негативно впливає на імідж України в очах наших Західних сусідів та на привабливість області для туристів та потенційних інвесторів».

Дійсно, у закритій групі соцмережі Фейсбук власниця однієї з закарпатських туристичних баз повідомила, що вже дві київські родини, які забронювали в її готелі номери, телефонували і розпитували про ситуацію в регіоні, безпеку, та безпосередньо про інцидент, що стався в Мукачеві. Жінка відверто боїться, аби бронювання не скасували…

Добре відомий в регіоні професор УжНУ, президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор у коментарі УНІАН заявив, що такі події однозначно негативно впливають на імідж регіону: «Коли на вулиці посеред дня проходить перестрілка, це однозначно викликає негатив. Тим більше, якщо зважати, що це відбувається на тлі зірваного через аномально теплі погодні умови турсезону, на тлі інформації про те, що в Закарпатті повністю закривають роботу санавіації (у нас не буде гелікоптерів, отже, існує потенційна небезпека життю та здоров’ю всіх, хто приїде), на тлі того, що побудовані торік дороги розсипаються і так далі…»

Закарпатці, певна річ, жваво обговорюють мукачівські події. Хтось жахається, хтось лається, а хтось відверто… кепкує. Чого тільки немає у соцмережах! «Якщо під час перестрілки менше трьох трупів, поліція Мукачева не виїжджає на виклик», «Кажуть, режисеру Теду Котчефу прийшла думка зняти фільм «Рембо: перша кров» після двотижневих канікул у бабки з Мукачева», «Ужгород історично так і виник, як курорт для лікування постраждалих в перестрілках у Мукачеві», «Коли ужгородці починають пити ранкову каву, мукачівці вже закінчують першу перестрілку», «Вакарчук написав пісню «Стріляй», коли згадував Мукачево»… І це лише маленька частина жартів, пов’язаних з інцидентом.

У колись надзвичайно популярному (а впродовж кількох років доволі мовчазному) пабліку «КлуніДжорджаКлуні» з нагоди подій у Мукачеві навіть з’явилися нові дописи, які за день перепостили, напевно, тисячі закарпатців.

Та всі ці жарти, скоріше, від безвиході, адже закарпатцям насправді не до сміху.

УНІАН