Аваков озвучив основні версії виникнення пожежі на нафтобазі під Києвом

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні під час засідання уряду, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Зокрема, він нагадав, що 8 червня Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, що спричинило тяжкі наслідки).

"Створено посилену слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників слідства та оперативних підрозділів", - запевнив Аваков.

Як поінформував міністр, під час розслідування перевіряються декілька основних версій вчинення злочину: порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві при експлуатації обладнання для перекачування та змішування паливно-мастильних матеріалів, проведенні зварювальних робіт, або поводженні з вогнем; недотримання обслуговуючим персоналом технологічного процесу, або невідповідність технічного стану обладнання нафтобази; умисний підпал з метою дискредитації групи компаній "БРСМ-Нафта" та примушування її власників до передачі активів компанії конкурентам; підпал з метою приховування розтрати керівництвом компанії "БРСМ-Нафта" паливно-мастильних матеріалів та отримання страхової компенсації.

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У ході слідства з’ясовано, що діяльність з переробки та реалізації нафтопродуктів на цій базі здійснювалася без відповідних дозволів, підкреслив Аваков.

За його словами, Державною архітектурно-будівельною інспекцією поінформовано про відсутність будь-якої інформації щодо цього об’єкту. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки також не володіє відомостями про діяльність даної нафтобази.

"На даний момент проведено три первинних огляди місця події та прилеглої території. Більш детальний огляд буде зроблено після завершення робіт, пов’язаних з гасінням пожежі", – сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області розпочався увечері 8 червня. Ліквідація пожежі триває досі.

За даними МОЗ, внаслідок пожежі загинули 5 осіб, ще 15 - постраждали.