Турчинов: Слідство з'ясує, хто надав дозвіл будувати нафтобазу поряд з військовою частиною з бойовим арсеналом (відео)

Пожежа на нафтобазі могла бути ліквідована вчора, якби пожежники звернулися по допомогу.

Про це на брифінгу на місці пожежі, яку транслював телеканал "112 Україна", заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"О 16 годині це почалося, а до пожежників звернулися десь о 18:30. 1,5 години вони намагалися своїми силами гасити пожежу. Якщо б своєчасно вони звернулися до фахівців, то локалізувати цю проблему можна було ще вчора", - заявив Турчинов.

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Також Турчинов повідомив, що за фактом пожежі на нафтобазі під Васильковим розпочато ще одне кримінальне провадження, в рамках якого слідство з'ясує, хто надав дозвіл на будівництво нафтобази поряд з військовою частиною з бойовим арсеналом.

"Хотів би звернути увагу, що на цьому прикладі ми бачимо, як злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків. Саме тому, що будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено у військових частин, які мають бойовий арсенал, розташовувати будь-які нафтобази, вибухонебезпечні об'єкти іт. д. Саме тому, зараз відкрито не тільки кримінальне провадження, яке буде з'ясовувати причини пожежі, але і кримінальну справу, в рамках якої буде з'ясовано, хто давав чи не давав дозвіл, які були підстави для будівництва біля військової частини цих нафтобаз. Безумовно, всі винні будуть відповідати в кримінальному порядку", - заявив Турчинов.