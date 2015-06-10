Комплекс споруд палаючої нафтобази під Києвом побудований незаконно - МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Комплекс споруд для зберігання, перевантаження, відпуску нафти і нафтопродуктів, що належить компанії "БРСМ-нафта", було побудовано без оформлення дозвільних документів і не введено в експлуатацію належним чином, що може свідчити про незаконне виготовлення та зберігання протягом тривалого часу фальсифікованих підакцизних нафтопродуктів, в тому числі - бензину", - наголошується в повідомленні.

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У прес-службі МВС відзначили, що такими є перші результати досудового слідства в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки на об'єктах зберігання нафтопродуктів, які спричинили тяжкі наслідки та загибель людей.

Слідство проводиться Головним слідчим управлінням МВС України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 273 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах". Дана стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідальними за порушення правил безпеки є особи, на яких покладено обов'язок дотримання цих правил.

В даний час слідством проводяться першочергові (у тому числі розшукові) заходи щодо встановлення всіх обставин скоєння злочину та причетних осіб.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

Гасіння пожежі досі триває.

9 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив про відкриття кримінального провадження про незаконність розміщення двох нафтобаз поряд із військовою частиною у Васильківському районі Київської області.

Зокрема, за словами Турчинова, крім відкриття кримінальних справ, пов'язаних із виникненням пожеж та загибеллю людей, також "відкрито кримінальну справу про незаконність розташування двох нафтобаз у безпосередній близькості від військової частини".