Рятувальники ліквідували всі осередки займання на нафтобазі під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Зараз осередків відкритого вогню немає. Здійснюється охолодження цистерн та проливка території бази. Ми контролюємо 100% території бази. Пожежа давно локалізована. Зараз треба вирішувати питання з відкачуванням і вивезенням залишків пального», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня.

Сьогодні на нафтобазі у Васильківському районі Київської області, де сталася пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої особи.