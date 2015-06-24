Порожні вулиці, закриті магазини і агітація бойовиків: блогер зняв "екскурсію" окупованим Донецьком (відео)

Хлопець, який називає себе Travel D. justCallMeTalen знімає практично безлюдні центральні вулиці міста і відпускає гіркі жарти з приводу життя в окупованому Донецьку, звертаючись до глядача на "ти".

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На кадрах видно велику кількість магазинів, які назавжди "закриті на ремонт", з забитими вікнами і дверима. Також на відео зняті численні ділянки розібраної бруківки невідомого походження і призначення.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

В центральній частині міста блогер показує численні "обіцянки" - рекламні сітілайти з агітацією бойовиків і Захарченко. На них - абстрактні слогани про "доступну" медицину, "гідні пенсії, повагу до вчителів та ін.

Крім того, на рекламних щитах в центрі міста розвішені портрети Сталіна.

"Діди воювали проти фашистів, а ми воюємо *** знає проти кого. Проти своїх же і воюємо", - зазначає блогер, знімаючи плакат із привітанням 70-річчя перемоги.

Дивлячись на плакат бойовиків з написом "чекаю свого героя" і прапором "ДНР", хлопець говорить українською: "А я свого героя чекаю. Де ж вони?"

"Ти запитаєш, до кого я звертаюся? Так до всіх, хто дивиться це відео і вважає, що в Донецькій народній республіці добре", - підсумовує донеччанин.