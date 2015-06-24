На Донбасі бойовики вчать неповнолітніх дітей рити окопи та розбирати автомати - ЗМІ

За словами керівника організації Юрія Цюпки, такими навчаннями терористи планують повернутися до радянської традиції навчати дітей військової справи, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Associated Press.

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"Ми вирішили повернутися до того, що мали за часів СРСР. Ми також навчимо їх рити окопи та працювати на місцевості", - заявив ватажок "благодійної організації".

Як зазначається, наразі близько 20 дітей віком від 14 до 19 років навчаються у харцизькій військовій школі, організованій бойовиками. Деякі з них вчаться військовій підготовці, інші – наданню медичної допомоги.

Наприклад, 14-річний Денис вже знає як збирати автомат Калашникова та прагне потрапити на війну. "Я хочу побачити війну, хочу навчитися стріляти, побачити танки", - із захопленням пояснює підліток.

За словами Цюпки, такі курси військової підготовки для дітей постійно з'являються на території окупованого бойовиками Донбасу. Деякі з дітей долучаються до лав харцизьких сепаратистів, які дислокуються у 20 кілометрах від Донецьку.