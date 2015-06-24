На Донбасі бойовики вчать неповнолітніх дітей рити окопи та розбирати автомати - ЗМІ
У підконтрольному бойовикам Харцизьку так звана організація "Патріотичний Донбас" організувала військові заняття для дітей.
За словами керівника організації Юрія Цюпки, такими навчаннями терористи планують повернутися до радянської традиції навчати дітей військової справи, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Associated Press.
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"Ми вирішили повернутися до того, що мали за часів СРСР. Ми також навчимо їх рити окопи та працювати на місцевості", - заявив ватажок "благодійної організації".
Як зазначається, наразі близько 20 дітей віком від 14 до 19 років навчаються у харцизькій військовій школі, організованій бойовиками. Деякі з них вчаться військовій підготовці, інші – наданню медичної допомоги.
Наприклад, 14-річний Денис вже знає як збирати автомат Калашникова та прагне потрапити на війну. "Я хочу побачити війну, хочу навчитися стріляти, побачити танки", - із захопленням пояснює підліток.
За словами Цюпки, такі курси військової підготовки для дітей постійно з'являються на території окупованого бойовиками Донбасу. Деякі з дітей долучаються до лав харцизьких сепаратистів, які дислокуються у 20 кілометрах від Донецьку.