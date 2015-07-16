Збільшилась кількість постраждалих в ході конфлікту у Мукачеві - Закарпатська ОДА

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА з посиланням на начальника управління Василя Скрипа.

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За його словами, наразі офіційно зафіксовано 14 поранених. «Додався пацієнт, який не був безпосередньо в зоні інциденту, він когось переслідував у Перечинському районі, брав участь у операції, він звернувся в дільничну лікарню, отримав легке поранення, і ми включили його до офіційного списку постраждалих в результаті цих подій», - сказав Скрип.

Наразі на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній лікарні перебувають 7 осіб, ще 2 - в центрі нейрохірургії в Ужгороді.

Тяжкого пораненого (з вогнепальним пораненням голови) перевели з Мукачева до Центру нейрохірургії в Ужгороді 14 липня. «Консиліум лікарів дав дозвіл на таке транспортування, тож ми його й перевели», - додав Скрип.

Усі хворі, крім тяжкого, середнього ступеню тяжкості. "У деяких хворих з’явилися психологічні моменти, симптоми депресії, на це звернули увагу. Зараз, коли вони виходять з травматологічних проблем, будемо займатися вже й психотерапевтично", - зазначив начальник управління.

Зі слів Скрипа, всі рани кульові. «Маємо двох поранених у голову, причому одна легка травма голови, одна тяжка. Є ще один стабільний хворий середньої тяжкості в судинній хірургії, він наразі найважчий після людини в комі», - додав начальник управління.

Також, за його словами, офіційно наразі є дані про одного загиблого в результаті інциденту. «Я можу говорити лише з конкретних фактів, а наразі ми маємо лише тіло одного загиблого в прозектурі Мукачівської ЦРЛ. Цей боєць був поранений у стегно та живіт», - уточнив Скрип.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких на даний час встановлено, 4 затримано.

Повідомлялося, що в результаті інциденту в Мукачевому постраждало 13 осіб, загинуло щонайменше двоє.