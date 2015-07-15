Суд заарештував двох бійців "Правого сектору"

Про це повідомляє ТСН.uа.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для затриманих на Закарпатті бійців "Правого сектора" - їх утримуватимуть під вартою до 11 вересня.

Бійців звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу україни – створення злочинної організації та теракт.

Водночас "Правий сектор" заявляє, що їм не повідомили про час проведення засідання і не пустили адвокатів до затриманих. Організація збирається подавати апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.