Щоразу, коли президент і уряд виголошують чергову війну «контрабанді», «корупції», «кришуванню», заявляючи про «особистий контроль», «жорстке покарання» і встановлюючи чіткі терміни коли «війна» переможно закінчиться на користь держави і народу, з’являється стійке враження, що вся владна вертикаль стахановськими темпами намагається виконати п’ятирічку за два дні. Заяви, гучні викриття та затримання починаються (і закінчуються) за кілька днів до години «Ч». Лавиноподібно, наче за попередньою змовою.

Принаймні, останнім часом цей феномен спостерігається із завидною регулярністю. Потім, за «дивним» збігом обставин, після завершення чергового етапу «боротьби», настає штиль. Не те щоб зовсім тиша, але нормальний робочий процес. В акурат до наступного акту оголошення чергової «війни». Враховуючи масовий характер цієї «міграції лемінгів», іноді здається, що таким чином дехто ухиляється від відповідальності за відсутність реальних дій у боротьбі з «ворогами», проти яких, власне, і оголошується «війна».

Зараз в Україні – бурштиновий аврал. Поліський край штормить. До нелегального видобутку «сонячного каміння» прикута увага всіх: від рядового прикордонника до глави держави. Президент Петро Порошенко дав правоохоронним і контролюючим органам два тижні, щоб перекрити контрабанду бурштину на західній Україні. «Війна» з незаконним його видобутком була оголошено президентом 2 липня, під час наради із силовиками у Львові. Однак два тижні минуло, і, як казав інший український президент – Леонід Кравчук – маємо те, що маємо.

Хто, кого і звідки «кришує»

Озвучена під час вищезгаданої наради заява президента силовикам, що, мовляв, далі миритися із проблемою голова держави не буде, може «з наскоку» навідатися у будь-який з проблемних регіонів – хоч у Рівне, хоч у Житомир – і покаже, хто і що там «кришує», тому для вирішення питання у правоохоронців і місцевої влади є два тижні. Втім, у знаючих людей ця емоційна промова викликала, щонайменше, подив.

Співробітники 52 спецвідділу міліції з охорони бурштину, який знаходиться у Рівному, але підпорядковується Києву, спілкуючись між собою, розповідають, що добре знають, з яких верхів отримують вказівки. Але «на публіку» мовчать. Мовчать навіть після звільнення з міліції. Тільки натякають, що «кришуючих» президенту варто шукати у себе під носом — у Києві. Більше того, анонімно зауважують, що компетентно просвітити Порошенка, де саме шукати цей «дах», може виходець з Рівненщини, голова президентської парламентської фракції Юрій Луценко, який, очолюючи МВС, разом з екс-губернатором Рівненщини Віктором Матчуком «успішно» боровся з «чорними старателями».

Подейкують, що бурштинова «схема оповіщення» працює зараз навіть оперативніше й ефективніше від системи негласної «сигналізації» контрабандних каналів. І після оголошення старателям «війни», призупинилася лише видима частина бурштинового бізнесу. Габаритна техніка, рукава для подачі води, помпи для вимивання «сонячного каменю» заховані в гаражах та сараях, все чекає свого часу. «Зависли» в ретельно законспірованих схованках (ходять чутки, це можуть бути навіть облаштовані підвали в сільських кафе та ями в присадибних гноївках) великі партії каміння, які мали переправлялися в Гданськ (Польща) і Гонконг (Китай) – найбільшим замовниками поліського бурштину. Так місцеві нелегальні «бізнесмени» очікують, коли хвиля напруги спаде.

Але є ще і менш помітна частина нелегальної індустрії.

В тенета тотальної «війни» потрапляють дрібні копачі — місцеві селяни, які, не маючи жодного шансу знайти роботу у глухих селах Полісся (окрім роботи на підпільних лісопилках), ризикуючи життям, далі лізуть в ями, щоб прогодувати сім‘ї. Наприклад, 22 липня, як стемніло, правоохоронці виявили і затримали у лісі поблизу одного із сіл у Рівненській області трьох підлітків 16 та 17 років, які за допомогою мотопомпи незаконно видобували бурштин-сирець. Звісно, знаряддя злочину і каміння, яке хлопці встигли намити, було вилучено міліціонерами. Підлітків передали батькам, а за фактом злочину було відкрито кримінальне провадження.

Такі історії на Поліссі нікого не дивують. Бурштинова лихоманка, яка зародилася у 80-х роках минулого століття з дрібних старателів, сьогодні стала спрутом з мільярдними прибутками. І місцева влада, і правоохоронці, з незаконним промислом «боряться» не один рік. А кількість копачів не зменшується. Якщо раніше це були десятки людей, то нині їх рахунок йде на тисячі. Вони стали більш організованими й технічно оснащеними. У лісах майже не чути шурхоту лопат, працюють екскаватори та мотопомпи. Копають чоловіки, жінки і навіть підлітки. Копають цілими селами.

Тут діють свої ринкові закони. Ось тільки податки сплачуються не державі, і навіть не кремезним хлопцям в малинових піджаках, як це було на початку, а таким собі посередникам «між владою і людьми». Саме тому лунають гучні заяви за заявами, а реальна боротьба нагадує антиалкогольну кампанію часів Горбачова — «боротьба є, але пиячать люди чомусь все більше».

«Латентне Мукачеве»

Знову приклад: 10 липня у ході засіданні розширеної колегії Міністерства внутрішніх справ України, президент заявив, що «операції по затриманню злочинців, які забезпечують фінансування кримінального видобутку бурштину, будуть завершені на наступному тижні». Тиждень добігає кінця, а бурштин як мили, так і миють.

Держприкордонслужба і митники щодня рапортують про вилучені кілограми бурштину, які громадяни намагаються нелегально вивезти за кордон, та нові заходи з протидії незаконному видобутку. Аж до залучення малої авіації. При цьому, всім місцевим добре відомо, що мала авіація вже кілька років «успішно» залучається у Рівненській області до боротьби з незаконними посівами коноплі, які великими площами проростають у Зарічненському районі, до боротьби з незаконною вирубкою дубів та незаконним видобутком бурштину.

Та й чи потрібен такий галас, якщо «здобутки» у боротьбі з бурштиновою мафією – затримання двох українців на кордоні з Польщею, які намагалися вивезти у спеціально облаштованих тайниках автомобілів загалом 1,5 кг каменю? Тобто, у викривальних повідомленнях більше фігурують дріб’язкові партії, які переміщуються через митні пости Львівщини в Польщу та через аеропорт «Бориспіль». Звичайно, є і більші партії – десь ловлять і вилучають 13 кг бурштину, десь – 57 кг, а десь і 100 кг. Однак, зважаючи на масштаби проблеми, це – крапля у морі, яка не виправляє загальної картини. Причому, місцеві мешканці вважають, що починати перекривати контрабандні потоки слід з волинської митниці, яка давно є найбільшими «воротами» вивезення каміння за кордон.

Щоб отримати всю «широко відому у вузьких колах» інформацію про ляльководів бурштинового бізнесу у провладних кабінетах, достатньо «спитати» намісників президента на місцях – губернаторів проблемних областей. Вони, на жаль, не дуже поспішають виконувати настанови голови держави у реальності. Причина, яка озвучується у коридорах ОДА – страх соціальних бунтів. Зважаючи на те, що місцевому населенню не надається жодних альтернатив заробітку, окрім нелегальних «копанок», страх чиновників не виглядає таким вже безглуздим.

То ж, складається враження, що ловлять порушників не тому, що потрібно подолати нелегальний видобуток і попередити екологічну катастрофу регіону, а тому, що сказано – ловити, хоча б на папері. На умовах анонімності, посадовець Держекоінспекції у Рівненській області, не приховуючи розчарування, розповідає, що боротьба з «жовтою лихоманкою» після оголошеної президентом «війни» звелася до того, що всім контролюючим підрозділам, лісівникам, міліції та СБУ, митним та прикордонним службам даються вказівки (не письмові, звісно) - збільшити кількість виявлених місць нелегального видобутку бурштину, затримання контрабанди бурштину, документування «на гарячому» копачів та вилучення знарядь нелегального видобутку каміння. Реальних напрацювань припинення незаконних схем немає...

«Проблема нелегального видобутку бурштину на Рівненщині не нова, однак лише зараз, коли світові ціни на нього піднялися настільки, що на цьому бізнесі за пару місяців можна стати доларовим мільйонером, виникло жорстке протистояння, з масовими виступами та стріляниною. Найбільше незацікавлений у легалізації видобутку корупційний ланцюжок, який тягнеться з київських владних крісел до керівників місцевих структур. Це, в першу чергу, СБУ, ОДА та так званий 52-й відділ спеціальної міліції з охорони бурштину, який підпорядковується Києву і чомусь про нього публічно уникають говорити. На Рівненщині зараз є «латентне Мукачеве». Йде не боротьба із беззаконням, а боротьба за ласий шматок, який раптово залишився нічийним після відходу високих «покровителів» цього бізнесу з кабінетів Януковича», - розповідає компетентне джерело УНІАН.

Показовим для тих оптимістів, хто дійсно вірив у боротьбу з беззаконням у поліських лісах, стала новина про екс-начальника закарпатської міліції Сергій Шаранича, який, після «сомалійських» подій у Мукачевому, отримав підвищення і переводиться в центральний апарату МВС на посаду заступника начальника кримінальної міліції…

У влади є план

Що ж далі? Наприклад, у Міністерстві екології та природних ресурсів не виключають, що у разі відсутності позитивних результатів з легалізації видобутку бурштину, у Рівненській, Волинській та Житомирській областях існує можливість введення особливого режиму діяльності. Зокрема, у відомстві повідомляють, що розглядають вірогідність звернення до РНБО і Кабміну «виходити з пропозиціями до президента про визнання цієї території територією екологічного лиха, що встановить зовсім інший режим діяльності на ній». За словами заступника міністра екології Світлани Коломієць, у разі введення особливого режиму, на згаданих територіях може бути обмежено пересування, введені більш жорсткі правоохоронні заходи, а також низка інших заходів, спрямованих на вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину. «Але сподіваюся, що до цього не дійде, і наша злагоджена робота вже восени дасть свій позитивний результат», - підкреслила вона.

Мова йде про спільну роботу Мінекології та Державної служби геології та надр над розробкою змін до законодавства для вирішення проблеми нелегального видобутку «сонячного каменю». Принаймні, таке доручення відомства отримали від віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського 22 липня. На його переконання, галузь видобутку бурштину потребує комплексної програми розвитку, яка, у свою чергу, сприятиме розвитку регіону за рахунок легального і прозорого механізму використання надр.

Воно, звичайно, так. Але зауважимо, що і до розробки такої програми міністерствами і відомствами, слід було би попрацювати Верховній Раді, де з квітня чекає прийняття у другому читанні і в цілому проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину».

Тобто, боротьба з бурштиновою мафією стала би більш успішною, якби в найкоротші терміни парламент прийняв закони, потрібні для легалізації видобутку бурштину приватними структурами, та надав би можливість людям чесно заробляти і платити податки. Якщо цього не станеться, то ситуація в поліських краях має всі шанси стати дуже і дуже небезпечною. Перша кров вже пролилася…

Марія Нестерук