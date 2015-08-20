Останнє слово Кольченка у російському суді: кидаючи нас до тюрем, цей режим тільки наближає свій кінець (відео)

"На цю версію працює те, що кримінальну справу за фактом підпалу було відкрито тільки за десять днів після самого факту підпалу за статтею 167 – це зумисне пошкодження або знищення майна і було перекваліфіковано за статтею «теракт» тільки 13 березня після затримання і отримання потрібних свідчень від Афанасьєва та Чірнія", - цитує Кольченка Громадське ТБ.

"Що стосується формулювання слідства та обвинувачення – вона взагалі чудова: «здійснив участь у підпалі з метою дестабілізації органів влади республіки Крим і впливу на ухвалення рішення органами влади Російської Федерації про вихід республіки Крим з її складу». Якщо виходити з логіки слідства-обвинувачення то виходить, що якщо користуватися контрацептивами, то це з метою дестабілізації демократичної обстановки в країні і самої обороноздатності країни в цілому… І список таких формулювань можна продовжувати до безкінечності", - повідомив він.

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Також, обвинувачуваний зупинився на питанні про використання погроз та катувань співробітниками ФСБ стосовно Сенцова та Афанасьєва. "При цьому достатньо цікаво – люди, які використовують такі методи для отримання свідчень не соромляться звинувачувати у тероризмі нас", - зазначив Кольченко.

"Болотний процес, Алєксєя Сутугіна, Романова, наш процес, процес над Надією Савченко – все це з метою продовжити термін цього режиму. Але кидаючи нас до тюрем, цей режим тільки наближає свій кінець. І ті люди, які ще вчора вірили в закон та порядок, сьогодні, спостерігаючи за подібними процесами втрачають цю віру, а завтра чи післязавтра, ті люди, які входять у ті самі 86%, зметуть цей авторитарний режим", - наголосив Кольченко.

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Обвинувачений також відзначив сміливий вчинок Афанасьєва, який відмовився свідчити проти Кольченка та Сенцова у суді.

Як повідомляв УНІАН раніше, обвинувачений в тероризмі український режисер Олег Сенцов у своєму останньому слові заявив про те, що не буде ні про що просити суд і процитував письменника Михайла Булгакова.