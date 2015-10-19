З'явилося відео з місця аварії катера "Іволга" під Одесою, зняте з повітря

Відповідний відеозапис розміщений на YouTube.

Варто зазначити, що внаслідок аварії постраждали 36 осіб, що перебували на судні.

22 людини були врятовані і перебувають у лікувальних установах. 14 пасажирів загинули, особи п'ятьох з них правоохоронці зараз встановлюють.

Також відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Як зазначив голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі, максимально це судно може взяти на борт 12 пасажирів. На його думку, причини трагедії - «злочинна недбалість, як капітана судна», так і вина контролювальних служб.

Також встановлюється, чому відповідні служби своєчасно не відкрили міст. Це відкрило б доступ рятувальному судну.