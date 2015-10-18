Кількість загиблих під час аварії в Чорному морі катера "Іволга" збільшилася до 14

Рятувальники виявили тіла двох осіб у районі затонулого в Чорному морі катера "Іволга". Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" прес-секретар ДСНС в Одеській області Ольга Левчук.

За її словами, в 4:50 з Одеси виїхала водолазно-рятувальна група: 2 катери та 9 чоловік особового складу.

"Вони прибули на місце, там тривав шторм. В 6:00 відновили пошукові роботи. В 7:00 виявлено тіло на березі в районі санаторію "Чорноморські зорі" в Затоці. Особа встановлюється. Пізніше на відстані 300 м від берега було виявлено ще одне тіло. О 8:05 воно було витягнуто з води. Особа встановлюється", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, аварія катера "Іволга" відбулася 17 жовтня близько 15:30 у Затоці Одеської області. За даними Міністерства інфраструктури загинули 12 з 36 пасажирів. Особистості всіх загиблих встановлено. Ще 2 вважалися зниклими безвісти. Причиною аварії судна можуть бути шторм і перевантаженість судна. За фактом аварії порушено кримінальну справу. 18 жовтня в Одеській області оголошено траурним днем.

Читайте такожДосі тривають пошуки двох пасажирів затонулого на Одещині катера - ДСНС

Як повідомляв УНІАН, раніше були оприлюднені списки постраждалих і загиблих в аварії під Затокою.