Капітану затонулого в Затоці катера загрожує до 10 років в'язниці

Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Ганна Пенчева, передає "112 Україна".

"Знайшли капітана, він затриманий. Розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", - зазначила вона.

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Варто наголосити, що санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, аварія катера "Іволга" сталася 17 жовтня близько 15:30 у Затоці Одеської області. За останніми даними, загинули 14 з 36 пасажирів.

Причиною аварії судна могл стати шторм і перевантаженість судна. За фактом аварії порушено кримінальну справу. 18 жовтня в Одеській області оголошено жалобним днем.