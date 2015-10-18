Аварія "Іволги" на Одещині: рятувальники досі шукають одну людину, п'ятеро залишаються невпізнаними

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура Одеської області контролює хід розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей), санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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При цьому наголошується, що наразі не встановлені анкетні дані ще 5 загиблих осіб.

"Прокуратура звертається до громадян та ЗМІ з проханням надати будь-яку корисну інформацію за наступними контактами: (048) 492-83-41 та (048) 492-21-98", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше УНІАН повідомляв, що пошуково-рятувальна операція у зв'язку з катастрофою катера біля берегів Одеси буде продовжуватися, поки судно не буде відбуксоване до берега, щоб переконатися у відсутності нових жертв.