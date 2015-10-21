У тернопільському видавництві виявлено необліковані бюлетені для голосування на місцевих виборах

Про це повідомляє Zaxid.net.

Як повідомив із місця події народний депутат Тарас Пастух, також у друкарні виявили пластини, з яких друкували бюлетені. «Досі пластини не знищені, як того вимагає виборче законодавство і не складений відповідний акт», - зазначив Тарас Пастух.

За словами Тараса Пастуха, про те, що протокол про знищення пластин, на яких друкувалися бюлетені не складений, а самі пластини не знищені, повідомив 20 жовтня представник у ТВК.

Читайте такожПідкуп виборців, джинса та агітація обійшлися партіям у 2 мільярди гривень - експерти

«Ми приїхали на друкарню і зафіксували тисячі чистих бюлетенів. У нашій присутності тільки почались нищитись пластини. А частину з них взагалі довелося шукати по всій друкарні. Тобто від 16 жовтня і до сьогодні ті всі пластини залишалися без контролю територіальної комісії, будь-якого суб’єкту виборчого процесу і ми можемо припустити, що таких бюлетенів було надруковано в два чи три рази більше, ніж необхідно», - зазначив Тарас Пастух.

Читайте такожЖебрівський передумав просити скасування виборів у Маріуполі

Зараз у видавництві працює слідча група, допитують працівників друкарні, викликано членів ТВК. Офіційний коментар з приводу цих подій буде оприлюднено 21 жовтня.