Сьогодні по всій Україні відбуваються мітинги на честь річниці початку Революції гідності (фото)

У Києві близько 100 осіб взяли участь у покладанні квітів до хреста пам'яті Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській з нагоди другої річниці початку Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, біля меморіального комплексу також зібралися учасники революції, поранені під час масових акцій протесту, які відбувалися з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

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Поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку і в Одесі. Сьогодні в місті проходять урочисті заходи на честь річниці початку Помаранчевої революції і Революції Гідності.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.

Зокрема, на Алеї Слави у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка відбулося покладання квітів та вінків до пам'ятника Великому Кобзареві.

В урочистій церемонії взяли участь представники керівництва міста та області, командування Військово-морських сил України та оперативного командування «Південь», ветерани, представники політичних партій, громадських організацій та духовенства.

Присутні вшанували пам'ять загиблих в ході революційних подій хвилиною мовчання, спільно виконали гімн України. Курсанти Військової академії і майбутні офіцери ВМС пройшли урочистим маршем.

З нагоди Дня гідності і свободи в Кіровограді відбувся мітинг на площі Героїв Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу взяли участь 200 осіб: студенти, держслужбовці, працівники комунальних установ, а також представники влади.

Учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка, а також до пам'ятного знаку з фотографіями загиблих Героїв Небесної Сотні.

Єпископ Кіровоградський і Голованівський УПЦ КП Марк відслужив панахиду по загиблим героям.

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Також сьогодні ввечері громадські активісти збираються провести Народне віче на центральній площі міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності і свободи. Це свято було встановлено указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

В рамках святкування Дня свободи та гідності у столиці відбудеться низка заходів, присвячених пам'яті Героїв Небесної Сотні.