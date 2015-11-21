З нагоди відзначення Революції Гідності в Києві відбудеться прем’єра благодійної вистави : національний перфоманс "REУКРНАЦІЯ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НАЦІЇ"

21 листопада о 19.00 в Українському домі (вул. Хрещатик , 2) з нагоди початку Революції Гідності відбудеться велика прем’єра благодійної вистави: національний перфоманс «REУКРНАЦІЯ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НАЦІЇ».

Проект «REУКРНАЦІЯ», розпочатий влітку 2013 року під назвою «Ще не вмерла!!! Україна», відтворює погляди і настрої українців до, під час та після Революції Гідності. Адже мистецтво – це душа української нації, яка вже сотні років поспіль залишається незмінною – вірною, люблячою, емоційною, відвертою , а головне - справжньою.

Суспільний театр «Образ» - це абсолютно новий підхід до мистецтва, створений для реального віддзеркалення і проживання найгарячіших тем українського суспільства. Авторський та акторський колектив складається не з професійних акторів, а зі звичайних людей - представників з усіх куточків України , від Львова до Донецька, від Крима до Києва. У театральному дійстві «ReУкрНація. Перезавантаження Нації» на сцені гратимуть письменники, вчителя, екологи, громадські активісти, волонтери та учасники АТО, а спеціальним гостем постановки виступить музичний гурт С.К.А.Й.

«REУКРНАЦІЯ» - це сучасний мультижанровий перформанс, який мовою театру – через поезію, прозу, відео, музику, танець, говорить про одне – Єдину Україну. Він має на меті достукатися до серця кожного українця та запалити його вірою у яскраве майбутнє нашої держави, надихнути і підтримати тих, хто продовжує боротися та діяти. Цим проектом ініціатори творчого заходу призивають українців зрозуміти, що кожен є частиною великої культури, і саме від нього залежить, яке майбутнє чекає на українську націю. Літературні твори, представлені в проекті, написані переважно вітчизняними авторами українською та російською мовами – з часів Тараса Шевченка і до наших днів. Серед основних тем – кохання, війна, еміграція, материнство, патріотизм, духовність, національна культура.

Національний перфоманс «REУКРНАЦІЯ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ НАЦІЇ» створено Суспільним театром «Образ» за підтримки Департаменту культури КМДА м. Києва та Українського дому.

Всі зібрані під час благодійної вистави кошти будуть спрямовані як адресна допомога тим дітям, чиї батьки загинули під час військових дій у зоні АТО.

Місце проведення : Київ, вул. Хрещатик , 2, Український дім.

Контакти: 097 977 79 43

Офіційний сайт: http://teatr-obraz.net/

Фейсбук : https://www.facebook.com/obraz.theater/?fref=ts