У Житомирі відбувся мітинг з нагоди річниці початку Євромайдану, у Львові активісти запалили свічки (фото)

У Львові відбулись заходи з нагоди Дня гідності і свободи та другої річниці початку Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво міста та області, сотні городян і студентів на Личаківському кладовищі поклали вінки і квіти до могил загиблих під час Революції гідності та учасників АТО.

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Також учасники заходу запалили сотні свічок взяли участь у спільній молитві за загиблими за волю і свободу України.

Святкування Дня гідності і свободи продовжиться біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбудеться загальноміська екуменічна молитва «Молитовний Майдан» і всенародне віче.

Також у центрі Львова, на місці львівського Євромайдану, встановлено намет, де відбувається акція «Спогад та поступ», у ході якої учасники Революції Гідності діляться своїми спогадами.

У Житомирі на площі Корольова з нагоди Дня гідності і свободи також відбулися мітинг та спільна молитва за Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу взяли участь близько 100 осіб: громадські активісти, державні службовці, працівники комунальних установ, керівники силових структур, а також керівники влади міста та області.

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Учасники заходу поклали квіти до стели Героям Небесної Сотні з фотографіями загиблих Героїв.

Священик відслужив молебень за Україну і народ, під час якого всі присутні разом помолилися.

Учасники заходу також разом виконали Державний Гімн України.