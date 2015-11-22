ATR опублікував відео штурму силовиками учасників блокади Криму

Зазначається, що нацгвардія та батальйон "Херсон" (близько 100 озброєних бійців) на чолі з Іллем Ківою оточили учасників блокади Криму, які охороняли пошкоджені електроопори на Чаплинці.

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"Силовики намагалися відтіснити учасників блокади від ліній електропередач. За словами очевидців, кілька кримських татар постраждали. Силовики не стріляли, однак били людей прикладами автоматів, в том числі й жінок", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

Сьогодні на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим спецпризначенці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму. Відбулася невелика сутичка.

Учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ліній електропередач ремонтників для проведення заземлення. Фахівці провели необхідні роботи.

У відповідь озброєні співробітники правоохоронних органів зняли оточення біля повалених електроопор.

Разом з тим активісти блокади встановили намет і не мають наміру розходитися.

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Раніше координатор акції по блокаді Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Пізніше заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що правоохоронці побили журналістку каналу Гульсум Халілову.