Біля Чонгара невідомі підірвали дві електроопори для подачі електрики до Криму

Як повідомили УНІАН в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, обидві опори лінії Мелітополь-Джанкой пошкоджено, але не впали.

За попередньою інформацією, вибух здійснено мінометними мінами 82-го калібру, які були прив'язані до опори. Дві з них не спрацювали. На місці працюють співробітники міліції і рятувальники. Чекають піротехнічну групу МВС, щоб знешкодити нерозірвані міни.

Читайте також"Правий сектор" прокоментував ситуацію з пошкодженням високовольтної опори для подачі електроенергії до Криму

Про подію до районного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили учасники акції із блокування вантажного транспорту, який прямує у Крим з продуктами і товарами.

6 жовтня біля Чонгара вибухом вже була пошкоджена електроопора, яка на сьогодні уже відновлена.