Нацполіція опублікувала офіційну заяву щодо подій на Херсонщині

З метою забезпечення безпеки підрозділи Нацполіції провели передбачені законом заходи із охорони небезпечних пошкоджених ділянок високовольтних ліній для проведення термінових робіт працівниками технічних служб ДСНС та Міненерговугілля.

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції України.

"Вони мали провести заземлення електричних опор, щоб не допустити тяжких наслідків для громадян України від можливого руйнування опор внаслідок ураження струмом під високою напругою", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що всі питання щодо енергопостачання на окупований агресором півострів повинні вирішуватися на державному рівні. Нацполіція перебуває осторонь політичних акцій і не втручається у їхній перебіг.

У Нацполіції зазначили, що повідомлення різних джерел про нанесення працівниками Нацполіції ушкоджень учасникам блокади АР Крим під час конфлікту навколо аварійних ділянок опор електромереж обов'язково будуть розслідувані у передбаченому законом порядку. "Вони перебувають на особистому контролі голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе. Так само як і факти нанесення пошкоджень працівникам Нацполіцї агресивно налаштованими учасниками блокади", - повідомили в департаменті комунікації.

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Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ліній електропередач ремонтників для проведення заземлення.

Раніше сьогодні на місці обвалення електроопор в Чаплинці Херсонської області між учасниками блокади, як перешкоджали початку ремонтних робіт, і правоохоронними органами, які прибули на місце на чолі з колишнім заступником начальника Херсонської міліції, а нині керівником департаменту МВС з протидії наркозлочинності Іллею Ківою стався конфлікт. Виникла невелика сутичка.

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Правоохоронці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади для забезпечення доступу до ЛЕП ремонтних бригад.

Нагадаємо, 20 листопада на території Херсонської області в результаті вибуху, ймовірно, протитанкових мін, зруйновано дві залізобетонні опори та пошкоджено ще дві опори високовольтних ліній електропередач, яким подається електропостачання до Криму. Координатор акції з блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.