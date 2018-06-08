Україна у СОТ: чи подешевшають імпортні автомобілі?

Окремі автомобільні салони оголосили про те, що ціни на деякі моделі подешевшали з огляду на наш вступ до СОТ. Але при цьому ділери закликали швидше купувати машину, бо акція триває лише один місяць. УНІАН вирішив поцікавитися в аналітиків цього ринку і постачальників: зниження цін у салонах - це звичайна весняна акція? Якщо вступ до СОТ не має термінів, то чому ця акція обмежена - ми ж не на місяць туди вступаємо?! Ми запитали експертів, як позначиться на ціні європейського автомобіля наше членство в Світовій організації торгівлі. Довідка УНІАН: Власниками трьох великих вітчизняних автомобілебудівних компаній є відповідно Дмитро Святаш (Партія Регіонів, компанія «АІС»), Петро Порошенко (корпорація «Богдан»), Таріел Васадзе (БЮТ, концерн «Укравто»)

Роман Казанко, генеральний директор компанії «Арма Моторс» (імпортер «Renault» і «Dacia») і Вікінг Моторс (імпортер «Volvo»): ЗГАДКА ЩОДО СОТ - ДОБРИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ХІД

Якщо говорити про нинішнє зниження цін на 10 відсотків, то це нічого більше, ніж цінова акція. Просто в цьому питанні згадка щодо СОТ - добрий маркетинговий хід. Використовуючи інформаційний привід, ми по акції знижуємо ціни і кажемо: «Ми вітаємо Україну у СОТ». Тому що всі завезені автомобілі розмитнені по старій схемі.

Якщо ж говорити про ціну на європейський автомобіль після вступу до СОТ та в умовах застосування нових мит, то у кожного автовиробника буде своя політика. Припустимо, що нові мита справді будуть введені: деякі машини взагалі не змінять цінову пропозицію, деякі трохи подешевшають. Але той, хто перший тут зробить крок у класі («Mercedes-», «Volvo», «Jaguar», «BMW» – преміум-сегмент), «чкурне» на 10 відсотків вниз завдяки розмитненню, то всі інші теж потягнуться, бо інакше вони просто випадуть з ринку. Якщо ж виробники домовляться і ніхто не «чкурне», то ціни не зміняться. На низькому і середньому ціновому рівні, припустімо «Рено», зниження, якщо і буде, то це 4-5%, не більше. А особливо на європейські бренди, які купуються в євро, а продаються в доларі. І це, якщо мита знизяться. А якщо вони повернуться на свої 25%, то там навіть розмови про зниження не буде.

Олексій Мочанов, ведучий телепередачі «Екіпаж»: АВТОМОБІЛЬНОМУ ЛОБІ В УКРАЇНІ НЕВИГІДНИЙ НАШ ВСТУП ДО СОТ

Очевидно, що автомобільному лобі в Україні невигідний наш вступ до СОТ, невигідно, щоб відкривали кордони, тому що автомобілі європейського виробництва повинні подешевшати. Я розмовляв з господарями кількох автосалонів, які постачають в країну європейські автомобілі. Їм пояснили, що бюджет цього року спланований, а головний фінансовий документ країни складався з урахуванням від надходжень від ввезення автомобілів. Щось подібне сказав і вічний друг Президента Євген Червоненко. Що, мовляв, видатки на соціальні програми планувалися з урахуванням прибутку від імпорту автомобілів, від зростання автомобільного ринку.

Існує ціла система параметрів, з якої складається ціна автомобіля. Це кілька параметрів, серед яких і розмитнення. При зміні митного збору дещо знижується ціна. Знизити ввізні мита – одне з наших зобов`язань перед СОТ. Але наша держава так навчилася пускати пил в очі, що це може статися й тут. У держави є можливості показати, що митний збір знизився, але при цьому підняти якийсь індикатив, при якому ціна на машини залишиться тією самою.

Якщо говорити про ціну на машини в майбутньому. Дорогі бренди мають салони в центрі міста. Зараз обговорюється питання будівництва автомобільного містечка на Бориспільській трасі, куди великі салони винесуть свої торговельні площі. Можливо, там машини будуть дещо дешевшими.

Пам`ятаю, коли Юлія Володимирівна вперше прийшла на прем`єрську посаду, то був такий казус. Ціни на Тойоту Ленд Крузер, яка подобалася депутатам, подешевшали на сім тисяч доларів, а Тойота королла, яку купує переважно середній клас, подорожчала на тисячу.

Але це взагалі первісний лад, якщо до вибору автомобіля ми виходитимем тільки з ціни на розмитнення. Поки уряд вирішуватиме питання з митним збором, нам важливо, щоб у нас утворилася нормальна автомобільна і бизнес-автомобільна преса, яка розповідатиме, що краще заплатити трохи більше за європейський автомобіль, навіть якщо він не подешевшає при вступі до СОТ, ніж купувати вітчизняні руїни. Адже вони ніяких серйозних краш-тестів не проходять. Але в нас автомобільне лобі, яке не дасть знищити автомобільний завод. При цьому вони кажуть про захист вітчизняного виробника. У виробництві вітчизняного автомобіля зайняті ну хай тридцять тисяч осіб, максимум п`ятдесят, ну це все заводи, які прикручують бампери скрізь у Луцьку, в Іллічівську. А я хотів би захистити вітчизняних споживачів. Потенційних споживачів - десять мільйонів. І заради тридцятьох тисяч осіб, які роблять неякісні автомобілі, повинні страждати і ризикувати здоров`ям десять мільйонів?!. Наше автомобільне лобі - воно як сонце, їх не цікавлять процеси, СОТ, реальні ціни і якість їх продукції, їх цікавить тільки їх бізнес, який повинен існувати завжди.

Валерій Яремчук, спеціальний кореспондент тижневика «Бізнес»: ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ НЕ ЗНИЗЯТЬСЯ

У травні цього року про зниження цін оголосили одразу кілька автомобільних компаній. Нові, привабливіші для покупців прайси з`явилися в офіційних ділерських мережах компанії «Віннер Імпортс Україна», офіційного імпортера автомобілів Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo і Porsche в Україні, корпорації «АІС» і деяких інших.

При цьому маркетологи одних кампаній пов`язують здійснені ними цінові акції зі вступом України до СОТ. Інші пояснюють це як запланований раніше маркетинговий захід, не пов`язаний з членством України в СОТ.

Тут доречно буде нагадати про те, що чинні до вступу України до СОТ ввізні митні збори на автомобілі (25%), після нашого вступу до СОТ були знижені до 10%.

Цікаво, що на початку червня в парламенті розглядатиметься законопроект, який передбачає збільшення ввізних мит на легкові автомобілі до колишнього рівня. Цим законопроектом пропонується повернути ввізні мита на автомобілі на колишній рівень в період до 1 січня 2009 року.

Існує велика вірогідність того, що цей законопроект уже найближчим часом отримає статус Закону. Адже українські автовиробники, які переважно не зацікавлені в зниженні податкового пресу на імпортерів, сьогодні представлені у всіх великих фракціях.

Крім того, повернення старих, вищих ввізних мит, до 1 січня 2009 р. обстоюють і чиновники з Мінпромполітики. Які таким чином мають намір збільшити бюджетні надходження.

Що ж до подальшого прогнозу, то ціни на автомобілі не знизяться, просто вони зростатимуть не так швидко, як зростали досі. Хоча надалі Україна зобов`язана буде знижувати мита, але істотно на цінах автомобілів, які продаються у нас, це не позначиться. І навряд чи в найближчій перспективі українські ціни на автомобілі впадуть до рівня цін у США. Де Dodge Caliber з 1,8 літровим двигуном продається за ціною трохи більше $13 тис.

Опитувала Маша Міщенко