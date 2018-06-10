На український ринок авіаперевезень пробилася дешева компанія

Прийнято вважати, що літак за всієї зручності і швидкості - найбільш дорогий засіб пересування. Але поява в 70-х роках бюджетних (з низькою вартістю квитків) авіакомпаній в Америці розвінчала міф про дорожнечу авіаперевезень. Ціни на квитки в літаку тоді порівнялися з вартістю залізничного квитка.

В Україні з авіаперевезеннями традиційно погано і дорого. Декілька компаній, які панують на цьому ринку, не дуже опікуються якістю послуг, а ціни луплять надхмарні. Кажуть, саме їх стараннями до України не могла пробитися жодна «дешева» авіакомпанія. Але, нарешті, в Україні з`явився перший низькобюджетний перевізник - угорська компанія “WizzAir”. УНІАН вирішив дізнатися про перспективи розвитку low-cost перевезень в Україні і “підводних каменях”, які приховують бюджетні авіакомпанії.

З 11 липня 2008 року компанія відкриває рейси Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Сімферополь і Львів-Сімферополь. А вже на вересень запланований запуск міжнародних рейсів з Києва до Лондона (Лутон), Дортмунд і Мілан (Бергамо). Вартість квитків на внутрішні рейси авіакомпанії - від 79 гривень (в один бік, з урахуванням податків і зборів). Стартова ціна квитків на міжнародні рейси - від 199 грн. до Мілана (Бергамо) і Дортмунда і від 299 грн. до Лондона (Лутон).

За рахунок чого бюджетні авіакомпанії встановлюють такі низькі ціни?

У 1971 році власники компанії “Southwest Airlines” Роллін Кінг і Герб Келлегер вирішили перетворити літаки на гранично дешевий засіб пересування. “Southwest Airlines” користувалася послугами невеликих аеропортів, відмінила обіди і напої на борту, посадкові талони (пасажири самі вибирали місце в літаку). Авіакомпанія відмовилася і від служби резервування. Економія на традиційних для будь-якої іншої авіакомпанії послугах дозволила “Southwest Airlines” встановити ціни на свої квитки нижче середньоринкових в 3-4 рази, що, безумовно, викликало високий попит на послуги компанії.

З того часу нічого не змінилося. Low-cost компанії ретельно контролюють і прагнуть мінімізувати свої витрати. Використання регіональних і невеликих аеропортів дозволяє заощадити на зборах аеропортів і сприяє швидшому обороту літаків. Продаж квитків через Інтернет забезпечує низькі витрати на дистрибуцію.

- Ми використовуємо виключно нові літаки Airbus A320, - ділиться з УНІАН генеральний директор авіакомпанії, у назві якої додано слово Ukraine Наталія Казмер. - Технічне обслуговування нового літака менш витратне. Його салон розрахований на 180 пасажирів (всі місця економ-класу), внаслідок чого витрати розподіляються на ширшу базу. Новий двигун V2500 Airbus A320 споживає значно менше пального, ніж інші двигуни літаків, які використовуються в Україні .

На борту бюджетних авіакомпаній як і раніше не годують. Точніше, замовити собі обід і випивку цілком можливо, але за окрему платню. Також за окрему платню пропонують і “пріоритетну посадку”. Зазвичай бюджетні авіакомпанії практикують вільне розсадження в салоні, тобто спочатку фіксованих місць немає. Але можна замовити собі місце у рядах, у яких більше простору для ніг. В компанії, яка пробилася на український ринок, ця послуга коштує 39 грн.

- Ми пропонуємо переліт з пункту А в пункт Б. Якщо вам просто потрібно долетіти з одного пункту в інший, ми не включаємо у вартість квитка послуги, які можуть бути вам просто не потрібні, - говорить Казмер.

У вартість квитка входить безкоштовне перевезення ручної поклажі вагою до 10 кг (традиційні авіакомпанії дозволяють провозити ручну поклажу вагою до 20 кг). За кожен зареєстрований багаж потрібно доплатити. Авіакомпанія рекомендує реєструвати і платити за багаж online, при бронюванні квитка, тому що перед вильотом в аеропорту ця послуга коштує дорожче. Кожна сумка вагою до 20 кг обійдеться в 58 грн. Якщо при бронюванні квитка пасажир не вкаже кількість сумок, то безпосередньо при вильоті повинен буде сплатити по 116 грн. за сумку. А в тому випадку, якщо при реєстрації в аеропорту багаж виявиться важчим за 20 кг, то потрібно буде сплатити по 78 грн. за кожен “зайвий” кг

До речі, за максимально низькими цінами сучасні low-cost авіакомпанії продають тільки частину квитків. Тарифікація безпосередньо залежить від терміну продажу квитка. Якщо квиток купується за день-два до вильоту, його ціна в окремих випадках може виявитися навіть вищою, ніж у звичайних перевізників.

- Правило бронювання компанії: що раніше бронюєш, то нижче ціна, - відзначає Казмер. - На кожен рейс існує обмежена кількість місць за мінімальною ціною. В міру заповнення літака і наближення дати вильоту ціна зростає. Середня ціна по Україні, включаючи податки, складе 200 грн.

Авіакомпанія не повертає грошей при здачі квитка. Поміняти дату вильоту можливо, але знову таки за окрему платню - 234 грн. плюс різниця в ціні.

В усьому світі ціни на енергоносії і паливо стабільно ростуть. Не дивно, що багато українців з побоюванням дивляться на бюджетні авіакомпанії, чиї послуги коштують не набагато дорожче ніж залізничний квиток. Відповідно, закрадаються сумніви в безпеці таких перельотів.

- За весь час роботи компанії не відбулося жодного нещасного випадку, - запевняє гендиректор. - Ми використовуватимемо тільки найновіші літаки. Наша компанія має стабільну історію і підтверджений досвід успішної роботи своїх дочірніх підприємств у Центральній і Східній Європі. При дотриманні бізнес-моделі low-cost наші витрати знижуються на 50% в порівнянні з традиційними авіакомпаніями. Таким чином, ми можемо пропонувати незмінно низькі ціни.

У компанії стверджують, що квитки вже мають попит серед українців, особливо в південному напрямку.

- Наші продажі виправдовують наші очікування, - резюмувала Казмер.

- Думаю, за певний період часу дві українські компанії теж займуться дешевими перевезеннями - я вже бачив заявки на нові літаки, - заявив нещодавно міністр транспорту і зв`язку України Йосип Вінський і додав: - Моя блакитна мрія - на цьому ринку повинні працювати в Україні не менш ніж п`ять компаній.

Анна Ященко