Звідки в магазинах горілка за 9 гривень?

Десятки тисяч пляшок горілки було вилучено працівниками міліції зі складів в п`яти містах України в ході оперативної перевірки лікеро-горілчаних заводів. Приводом для цієї операції стала пропозиція дешевої горілки, яка помітно збільшилася останнім часом у роздрібній торгівлі. Вже за першими підсумками перевірки можна говорити про реалізацію виробниками міцних напоїв злочинних схем (зокрема, використання підроблених акцизних марок). Вони обкрадають державу на мільярди гривень і при цьому труять людей неякісною горілкою. Щороку від фальсифікованих алкогольних напоїв вмирає близько 10 тисяч українців.

«Той факт, що в магазинах з`являється горілка за ціною, що нижча, ніж економічно обґрунтована мінімальна, говорить про те, що ця ситуація пов`язана з тіньовим оборотом на ринку алкоголю. Тому що офіційно виготовляти таку дешеву продукцію складно і не рентабельно. Рада оптовиків і виробників алкоголю і тютюну звернулася з офіційним запитом до МВС України про перевірку підприємств - основних виробників дешевої горілки», - розповідає директор Асоціації СОВАТ Володимир Демчак .

Протягом трьох днів, з 10 по 12 червня, міліція «відпрацьовувала» вісім лікеро-горілчаних заводів в Донецьку, Черкасах, Сумах, Харкові та Дніпропетровську. Саме ці підприємства - основні постачальники дешевої горілки до вітчизняних магазинів. За даними СОВАТ, мінімальна, економічно обгрунтована ціна за 0,5 літра горілки становить близько 13 гривень. Яким чином у роздріб потрапляють сорокаградусні напої ціною від семи до дев`яти гривень, яскраво продемонструвала перевірка, проведена правоохоронцями.

«Придбаний оперативниками в ході перевірки товар відправлено на експертизу до податкових органів, щоб упевнитися в достовірності використовуваних акцизних марок. Як наслідок, тільки на Золотоноському (Черкаська область) лікеро-горілчаному заводі було вилучено декілька тисяч пляшок з підробленими акцизними марками. Зараз ця ситуація вивчається додатково для рішення щодо выдкриття кримінальної справи», - прокоментував дії силових органів начальник Департаменту Державної служби з боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонід Скалозуб.

Але справа тут не тільки в ухилянні від оподаткування і недобросовісній конкуренції. Як правило, мінімізація і відхід від податків виробниками дешевої продукції свідчать ще й про те, що у даного продукту є серйозні проблеми з якістю. Втім, судячи з вітчизняної статистики смертності населення від отруєнь сурогатною горілкою, дешева горілка і якість взагалі несумісні.

Перевірка лікеро-горілчаних підприємств, звідки виходить дуже дешева продукція, була нещодавно влаштована також органами Державної податкової адміністрації України. З якихось причин її так і не довели до кінця. Чи не тому на полицях магазинів нерідко можна зустріти неякісну дешеву горілку? Причому вироблено її не у підвалах і гаражах, а на цілком легальних заводах, але, як не дивно, з “гаражною” якістю. Бюджет при цьому втрачає десятки мільйонів гривень. Хто сприяє тому, що обкрадання держави набуває таких масштабів? Можливо, відповіді на ці запитання дадуть ЗМІ?

Олександр Рязанцев