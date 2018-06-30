Звідки в магазинах горілка за 9 гривень?
Мінімальна, економічно обгрунтована ціна за 0,5 літра горілки становить близько 13 гривень. Щороку від фальсифікованих алкогольних напоїв вмирає близько 10 тисяч українців...
Десятки тисяч пляшок горілки було вилучено працівниками міліції зі складів в п`яти містах України в ході оперативної перевірки лікеро-горілчаних заводів. Приводом для цієї операції стала пропозиція дешевої горілки, яка помітно збільшилася останнім часом у роздрібній торгівлі. Вже за першими підсумками перевірки можна говорити про реалізацію виробниками міцних напоїв злочинних схем (зокрема, використання підроблених акцизних марок). Вони обкрадають державу на мільярди гривень і при цьому труять людей неякісною горілкою. Щороку від фальсифікованих алкогольних напоїв вмирає близько 10 тисяч українців.
«Той факт, що в магазинах з`являється горілка за ціною, що нижча, ніж економічно обґрунтована мінімальна, говорить про те, що ця ситуація пов`язана з тіньовим оборотом на ринку алкоголю. Тому що офіційно виготовляти таку дешеву продукцію складно і не рентабельно. Рада оптовиків і виробників алкоголю і тютюну звернулася з офіційним запитом до МВС України про перевірку підприємств - основних виробників дешевої горілки», - розповідає директор Асоціації СОВАТ Володимир Демчак .
Протягом трьох днів, з 10 по 12 червня, міліція «відпрацьовувала» вісім лікеро-горілчаних заводів в Донецьку, Черкасах, Сумах, Харкові та Дніпропетровську. Саме ці підприємства - основні постачальники дешевої горілки до вітчизняних магазинів. За даними СОВАТ, мінімальна, економічно обгрунтована ціна за 0,5 літра горілки становить близько 13 гривень. Яким чином у роздріб потрапляють сорокаградусні напої ціною від семи до дев`яти гривень, яскраво продемонструвала перевірка, проведена правоохоронцями.
«Придбаний оперативниками в ході перевірки товар відправлено на експертизу до податкових органів, щоб упевнитися в достовірності використовуваних акцизних марок. Як наслідок, тільки на Золотоноському (Черкаська область) лікеро-горілчаному заводі було вилучено декілька тисяч пляшок з підробленими акцизними марками. Зараз ця ситуація вивчається додатково для рішення щодо выдкриття кримінальної справи», - прокоментував дії силових органів начальник Департаменту Державної служби з боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонід Скалозуб.
Але справа тут не тільки в ухилянні від оподаткування і недобросовісній конкуренції. Як правило, мінімізація і відхід від податків виробниками дешевої продукції свідчать ще й про те, що у даного продукту є серйозні проблеми з якістю. Втім, судячи з вітчизняної статистики смертності населення від отруєнь сурогатною горілкою, дешева горілка і якість взагалі несумісні.
Перевірка лікеро-горілчаних підприємств, звідки виходить дуже дешева продукція, була нещодавно влаштована також органами Державної податкової адміністрації України. З якихось причин її так і не довели до кінця. Чи не тому на полицях магазинів нерідко можна зустріти неякісну дешеву горілку? Причому вироблено її не у підвалах і гаражах, а на цілком легальних заводах, але, як не дивно, з “гаражною” якістю. Бюджет при цьому втрачає десятки мільйонів гривень. Хто сприяє тому, що обкрадання держави набуває таких масштабів? Можливо, відповіді на ці запитання дадуть ЗМІ?
Олександр Рязанцев