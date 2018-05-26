Поліцейські рейнджери на дорогах: чому на Львівщині сумують за ДАІ

Працівники ДАІ зникли з доріг державного значення Львівської області та трьох стаціонарних постів від 25 січня поточного року. Їх змінили працівники поліції з числа тих, хто раніше патрулював у Львові і пройшов спеціальний інструктаж. Вони цілодобово позмінно чергуватимуть у складі 12 автомобільних патрулів на шести відрізках трас міжнародного і державного значення, загальна відстань яких складає 518 км.

Під час презентації нововведень керівництво Нацполіції, коментуючи появу дорожніх поліцейських, акцентувало, що функції патрульних поліцейських на дорогах за межами Львова будуть такими ж, як і в межах міста та майже не відрізнятимуться від обов’язків працівників ДАІ. Мовляв, патрульні оперативно прибуватимуть на місця ДТП і здійснюватимуть оформлення порушень. У разі дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, повинні будуть надати першу домедичну допомогу, викликати «швидку» та слідчо-оперативну групу і дочекатися її приїзду, забезпечивши охорону місця ДТП.

Робота без фіксаторів швидкості руху

Щоправда, у дечому працівників дорожньої патрульної поліції, у порівнянні зі співробітниками ДАІ, у Львівські області обмежили. Зокрема, це стосується наявності у них приладів, які фіксують швидкість руху (в народі їх називали «фенами»). Незважаючи на те, що перевищення швидкості, мабуть, найпоширеніше порушення в Україні, а кожен водій хоча б раз у житті наражався на «швидкісний» протокол, дорожня поліція у Львівській області наразі обмежується покаранням за інші порушення на дорозі.

В патрульній поліції Львова пояснюють, що причина у тому, що, коли поліцейський застосовує технічні засоби, він зобов’язаний послатися на нормативно-правові акти, які дають йому таке право. У ДАІ існував наказ № 33. У поліції такого наказу немає. «В нас немає вимірювачів швидкості. Наразі зупиняємо за порушення правил дорожнього руху, рух вночі без ввімкнутих фар, порушення правил обгону та рух по зустрічній полосі», - розповіла речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

За її словами, під час запуску роботи патрульної поліції на дорогах державного значення, на двох стаціонарних постах області залишилися два прилади вимірювання швидкості TruCam, якими користувалися працівники ДАІ. Однак, зважаючи, що у цих приладів на той час сплив термін реєстрації і їх слід було відправляти на повірку, працівники патрульної поліції ними не користувалися. «На даний час патрульній поліції у Львові та області нічого не передали в експлуатацію з колишніх підрозділів ДАІ. Ще жодного приладу для вимірювання швидкості нам не передано», - уточнила Катерина Рибій.

У той же час, у Національній поліції України УНІАН повідомили, що «співробітники патрульної поліції мають право користуватися технічними засобами, що використовувались у підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху». Крім того, використання таких технічних засобів «відбувається залежно від потреби», а «передача вимірювачів швидкості руху транспортних засобів на баланс патрульній поліції відбувається у встановленому порядку».

Плюси і мінуси автофіксації порушень ПДР

А поки до Львова цей «встановлений порядок» не дійшов, у місцевій патрульній поліції надії покладають не на вимірювачі швидкості, якими користувались працівники ДАІ, а на автоматичні вимірювачі швидкості. Бо, на разі, департамент патрульної поліції України начебто саме займається «вивченням питання» щодо встановлення таких приладів на території Львівщини. «Автоматична фіксація порушень повинна здійснюватись спеціальними фото-відео пристроями, які працюють в автоматичному режимі. У випадках фіксації правопорушень в автоматичному режимі постанова виноситься без участі особи (ст. 258 КУпАП). Остання може отримати вказану постанову поштою або зареєструватись на веб-сайті і отримувати смс або е-mail (ст. 279–4 КУпАП). Основна мета цього — щоб камери міряли швидкість, і, тим самим, зменшували об’єми роботи для патрульних. З часом ця мета буде досягнута», - вважають львівські патрульні.

Але чи дійсно вирішить автоматична фіксація проблему правопорушень на дорогах? На думку редактора газети «Дорожній контроль Львів», активіста громадської організації «Дорожній контроль» Сергія Круглова, так. Бо наявність чи відсутність приладів вимірювання руху у дорожньої поліції «мало впливає на кількість правопорушень на дорогах». «В цілому, чи працюють поліцейські з фіксаторами руху, чи ні, на дорожню ситуацію це не впливає. Однією з основних причин ДТП на автошляхах є перевищення швидкості, що, зазвичай, і спричиняє масштабні ДТП. Однак, в часи роботи ДАІ з фіксаторами, водіїв це не зупиняло. Загальновідомо, що про місця перебування ДАІвців одні водії попереджали інших водіїв блиманням фар. І, в такий спосіб, уникали фіксації порушення, а далі знову додавали швидкість», - зазначає Круглов.

Натомість, депутат Львівської міської ради, голова громадської організації «Варта 1», яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання Львівщини, Ігор Зінкевич переконаний, що відсутність приладів фіксації у поліцейських «однозначно негатив», а встановлення приладів автоматичної фіксації «не вирішить проблему». За його словами, відсутність приладів фіксації швидкості у поліцейських призводить до того, що вони не можуть в повній мірі забезпечувати контроль на дорогах і притягати порушників правил дорожнього руху до відповідальності. «Активісти «Варти 1» вже стикалися з дорожніми поліцейськими. Це абсолютно «порожні» автомобілі, які не мають жодного технічного забезпечення для фіксації порушень. Патрульні автомобілі мають бути обладнані технічно для виявлення і фіксації порушень і повинні постійно проїжджати по дорогах виявляючи порушників, а не встановлювати прилади на стаціонарних постах», - вважає Зінкевич і додає, що автоматична фіксація не вирішить проблеми.

Мовляв, водії заздалегідь будуть поінформовані про місця обладнані цими приладами. «Крім того, автоматична фіксація не дає можливості визначити хто саме перебував за кермом транспортного засобу і в якому стані — алкогольного чи наркотичного сп’яніння», - зазначив він.

Чому українці сумують за «засадами» від ДАІ

Втім, водії Львівщини, з якими спілкувався УНІАН, не були поінформовані, що нова дорожня поліція патрулює траси без приладів вимірювання швидкості. Та й нарікань на роботу поліцейських не висловлювали. Кажуть, що відповідальні водії і самі будуть дотримуватися безпечної швидкості, а «шумахерів» зупинять не штрафи, а вилучення автомобіля чи позбавлення водійських прав.

Однак дехто з них (навіть ті, хто мають за плечима не один «швидкісний» протокол) зауважили, що вважають відсутність у поліцейського на дорозі приладу фіксації швидкості руху транспортних засобів негативним фактором. На їхню думку, це, все ж таки, має психологічний вплив на водіїв-«шумахерів». Бо ж, останнім часом, на Львівщині значно зросла кількість ДТП, винуватцями яких були водії, що перевищували швидкість і «вилітали» на смугу зустрічного руху.

У сільраді гірського села Довге Дрогобицького району зазначають, що від початку реформування міліції на дорогах населеного пункту і шосейній дорозі, яка проходить повз село, «не бачать ні ДАІшників, ні міліції, ні поліції». «Рух машин інтенсивний, водії не зважають ні на встановлені знаки, ні на пішохідний перехід… Раніше там «по засадах» ДАІвці були, і вздовж траси стояли. А тепер, близько півроку, нікого немає на дорогах. Нехай вже з фіксаторами, чи без них — аби побільше поліції було на дорогах», - вважають у сільраді села Довге.

Погоджуються із такими тезами і мешканці села Солонка у передмісті Львова. На їхню думку, на міжнародній трасі Київ - Чоп, яка проходить через їх населений пункт, конче необхідно збільшити кількість патрулів дорожньої поліції, бажано, з приладами вимірювання швидкості та «іншими прибамбасами», які б припинили «вакханалію» любителів швидкої їзди.

Сільський голова Солонки Віталій Ткачук зазначає, що перевищення водіями швидкості на відрізку траси «Київ-Чоп», яка проходить через село, є «бідою для людей». Незважаючи на те, що після кількох страшних ДТП у селі вже встановлено два світлофори, і нещодавно сільрада виділила 125 тисяч гривень на встановлення третього, «автомобілі пролітають дорогою, нічого не бояться».

«Чим краща дорога, тим більше аварій. Водії женуть на великій швидкості. Не звертають уваги на пішоходів. А тут сільрада, магазини, церква. Люди дорогу спокійно перейти не можуть попри те, що в цьому місці розміщено пішохідний перехід і розмітку «Школа». Аварії постійно, люди гинуть. Встановлений біля дороги знак «Причина ДТП - перевищення швидкості» їх не зупиняє», - розповідає один з мешканців Василь Іваночко.

За словами пана Василя, Україні слід у цьому питанні перейняти досвід Чехії, де вимірювати швидкість можуть і поліцейські, і спеціальні інтерактивні системи. Вздовж деяких доріг у Чехії (переважно, у невеликих населених пунктах, через які проходять міжміські дороги) ставлять великі табло, на яких в режимі реального часу транслюється швидкість машин, що наближаються до вимірювача. На його думку, такий підхід є вирішенням проблеми для України там, де центральні дороги пролягають через маленькі села і містечка.

Тимчасове «скорочення»

Раніше на дорогах державного значення Львівщини працювало приблизно 150 працівників ДАІ. Сьогодні керівництво патрульної поліції Львівщини вважає, що для забезпечення порядку на дорогах області буде достатньо 30 патрульних поліцейських. Так, за словами начальника патрульної поліції Львова Антона Пузиревського, до патрулювання доріг державного значення на території Львівської області залучать 30 працівників поліції з числа тих, які раніше патрулювали у Львові. Їх розподілять на 12 екіпажів та додатково виділять 12 патрульних автомобілів.

Тут слід також зазначити, що дорожня поліція, наразі патрулює в області лише шість ділянок доріг міжнародного і державного значення і на трьох стаціонарних постах. Всі інші автошляхи, фактично, залишилися і без ДАІвців, і поки що без поліцейських. За словами начальника відділу управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Львівської області (колишнє обласне ДАІ) Олександра Хутняка, батальйон дорожньо-патрульної служби ДАІ на даний час «по нагляду за дорожнім рухом не задіяний». Зараз колишні працівники ДПС і ДАІ у Львівській області готуються до переатестації. Хто складе іспити – отримає посади в поліції. Отже, на дороги області знову вийдуть «старі» ДАІвці, але вже в новому статусі.

Ксенія Нестеренко