Для чого старій горілці нова акцизна марка?

З 1 серпня Кабмін вводить в Україні акцизні марки нового зразка. Крім вдосконаленого дизайну вони одержали посилений ступінь захисту, що в сукупності повинно сприяти боротьбі з тіньовим оборотом товару.

Та наскільки б захищеними не були акцизні марки, тривале їх використання дозволяє «підібрати до них ключі». Тіньові виробники алкогольної продукції активно використовували таку можливість. Внаслідок цього величезні втрати завдавали державному бюджету. Але ще більшу шкоду країна отримувала у зв`язку з тим, що до магазинів потрапляла дешева і сумнівної якості горілка.

За підрахунками профільних експертів, мінімальна економічно обгрунтована ціна на півлітрову пляшку горілки становить близько 13 гривень. Але в роздрібних торгових мережах ми досить часто бачимо «сірий» міцний алкоголь за ціною 7–9 грн. А це означає, що дешева горілка, на яку наклеюється нелегальна акцизна марка, не відповідає якості, встановленій державним стандартом . Як наслідок, щороку від вживання фальсифікованих алкогольних напоїв вмирає близько 10 тисяч українців!

Марка акцизного збору, як відомо, є одним з механізмів боротьби з тіньовим оборотом алкогольної продукції. Її наявність свідчить про повноту сплати податкового зобов`язання підприємством-виробником до держбюджету.

Сьогодні експерти відзначають, що введення нових акцизних марок супроводжується різким зростанням попиту на них з боку виробників алкоголю. У порівнянні з марками старого зразка замовлення збільшилося на 25–30%. Зрозуміло, що такого великого стрибка у виробництві міцного алкоголю в Україні не спостерігається. Це дає можливість припустити, що частка «сірої» горілки саме й становила 25–30% ринку – за рахунок використання підроблених акцизних марок старого зразка і марок нецільового призначення.

«Для вирішення цієї проблеми Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення про введення марок акцизного збору нового зразка. Тепер на марці акцизного збору повинна вказуватися сума акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції. Це повністю виключить усілякі маніпуляції з маркою», – розповідає заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін.

Ініціатива уряду про введення нових акцизних марок для алкогольних напоїв беззастережно підтримана виробниками легальної алкогольної продукції: окрім додаткового наповнення держскарбниці, нова марка дозволить максимально легалізувати ринок алкоголю.

«На мій погляд, введення нової акцизної марки зміцнить позиції легальних гравців на ринку алкогольної продукції, але головне, щоб цей крок захистив споживачів від фальсифікату. Уряд, парламент і виробники повинні погоджувати дії й ухвалювати рішення, які в першу чергу захищають людей», – коментує дії уряду член парламентського комітету з питань агрополітики і земельних відносин Павло Климець.

Про те, що «ліві» акцизні марки старого зразка мали поширення в Україні, свідчить і те, що в травні-червні нинішнього року українськими силовими структурами, спільно з правоохоронними органами Туреччини, вилучено у контрабандистів декілька десятків мільйонів підроблених акцизних марок, що призначалися для українського ринку. Крім того, попередні результати перевірки, проведеної у червні департаментом боротьби з економічною злочинністю МВС України в Черкаській області, у ТОВ "Золотонiський ЛГЗ "Златогор" виявили дешеву горілку з підробленою акцизною маркою.

Нова акцизна марка коштуватиме виробникам майже в три рази дорожче, її вартість збільшилася на сім копійок. Та навряд чи це істотно позначиться на вартості готової продукції, що продається вроздріб. Якщо нова акцизна марка дозволить прибрати з ринку нелегального виробника з продукцією сумнівної якості, то від цього виграють і виробник, і споживач.

Ольга Корягіна