Нацрада позапланово перевірить телеканал "Україна" через серіал про добрих "бійців "ДНР"

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"На засіданні Національної ради 21 квітня призначено позапланову перевірку телеканалу "Україна" у зв'язку з численними зверненнями громадян щодо трансляції мовником 66 серії серіалу "Не зарікайся", - йдеться у повідомленні.

Результати проведеної перевірки регулятор має намір оголосити на наступному засіданні у четвер, 28 квітня.

Також прес-служба додала, що Нацрада буде приймати рішення, спираючись на рекомендації громадськості.

"Регулятор звернувся до неурядових і медійних організацій та незалежних експертів з проханням надати висновки щодо контексту зазначеної серії", - повідомила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці в мережі Facebook виступив за розпуск чинного складу експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів у зв'язку з прийнятим ним рішенням дозволити до показу серіал "Не зарікайся" виробництва телеканалу "Україна".

Телеканал "Україна" входить до складу медіа-холдингу "Медіа Група Україна", 100% статутного капіталу якої належить фінансово-промисловій групі СКМ Ріната Ахметова.

5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які будуть ігнорувати таку заборону.