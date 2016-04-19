Серіал про війну "укрів" і "кривавої фашистської хунти" проти "бійців ДНР/ЛНР" дозволили транслювати

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно дозволила показувати серіал "Не зарікайся", що виставляє в позитивному світлі терористів на сході України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо ситуації із серіалом “Не зарікайся”. Після обурення громадськості змістом однієї з серій цього серіалу (яке я поділяю) я ініціював невідкладний розгляд цього твору Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно. Позитивне рішення експертів щодо можливості показу цього серіалу стало для мене неприємною несподіванкою і я не можу з ним погодитися", - написав Іллєнко.

"Саме тому, враховуючи надзвичайний суспільний резонанс з цього приводу, я вважаю потрібним припинити повноваження нинішнього складу комісії і сформувати новий її склад. Сьогодні основним завданням цієї комісії є захист інформаційного простору України, отже серед її членів мають бути фахівці, що зможуть чітко, послідовно і професійно таку функцію виконувати виходячи із патріотичних позицій", - наголосив він.

При цьому голова Держкіно наводить перелік членів комісії та їхні рішення стосовно серіалу "Не зарікайся".

Як повідомляв УНІАН, в ефірі каналу "Україна", який належить компанії Ріната Ахметова "СКМ", 13 квітня показали 66 епізод серіалу "Не зарікайся", що виставляє в позитивному світлі терористів "ДНР".

Серія розповідає про позитивних "бійців ДНР", які беруть у полон "бійця київської фашистської хунти". При цьому дружину і дитину, переселенців з Донбасу, чий чоловік і батько воює на боці "ДНР", бере у полон матір захопленого українського військового. Її мета – обміняти молоду жінку і хлопчика на свого сина. Пізніше стає ясно, що він вже загинув.

У цій же серії одна з головних героїнь, дружина "ДНРівця" заявляє, що: "Ми просто хочемо, щоби Донбас був вільним... Щоб від нас київські олігархи відстали..."

В українському сегменті Facebook цей серіал викликав активні обговорення.