Джамала під час "Євробачення" написала нову пісню
13:39, 15 травня 2016Суспільство
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Українська співачка Джамала, яка перемогла на конкурсі "Євробачення-2016", вже написала нову пісню.
REUTERS
Про це вона повідомила на прес-конференції в Стокгольмі, інформує телеканал "112 Україна".
"У планах робота над новим альбомом. Думаю, він вийде незабаром. Навіть сьогодні я написала нову пісню", - зазначила співачка.
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Нагадаємо, представниця від України Джамала отримала перше місце у фіналі "Євробачення-2016", друге місце посіла співачка Демі Їм від Австралії. Третє місце отримав російський співак Сергій Лазарєв.
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