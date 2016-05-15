Джамала під час "Євробачення" написала нову пісню

Про це вона повідомила на прес-конференції в Стокгольмі, інформує телеканал "112 Україна".

"У планах робота над новим альбомом. Думаю, він вийде незабаром. Навіть сьогодні я написала нову пісню", - зазначила співачка.

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Нагадаємо, представниця від України Джамала отримала перше місце у фіналі "Євробачення-2016", друге місце посіла співачка Демі Їм від Австралії. Третє місце отримав російський співак Сергій Лазарєв.