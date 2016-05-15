Турчинов сподівається, що гості "Євробачення" через рік не побачать різниці між Україною та ЄС

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, вітаючи Джамалу з перемогою на Євробаченні-2016,

«Джа-ма-ла! Пісня. Душа... Крим - Україна! Вітаю тендітну, сильну та безмежно талановиту співачку, яка принесла нашій державі перемогу! Одну з тих перемог, які так нам потрібні», - зазначив він.

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«Рівно за рік Україна прийматиме Євробачення. І нам потрібно використати всі можливості, щоб за цей рік стати дійсно європейською країною, щоб гості, які приїдуть до нас з усієї Європи, не відчули різниці між Києвом і Стокгольмом або іншим європейським містом. Цей рік повинен стати для нашої країни роком змін та перемог!», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала з піснею «1944» перемогла у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення 2016», який відбувся у суботу в Стокгольмі. За результатами голосування національних журі країн-учасниць Євробачення-2016 і SMS-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме у себе Україна.