Уряд мав рацію: у липні – дефляція

Ну що ж, прогнози прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і міністра економіки Богдана Данилишина, зроблені ними ще минулого місяця, таки збулися – у липні 2008 року в Україні зафіксована дефляція. Як повідомив Держкомстат, індекс споживчих цін (ІСЦ) становив у липні 99,5% (ціни знизилися на 0,5%), інфляція з початку року зменшилася з 15,5% у червні до 14,9% за сім місяців.

Востаннє дефляція в Україні була у 2006 році – індекс споживчих цін в квітні дорівнював 99,6%, в березні – 99,7%. Дефляція саме в липні спостерігалася востаннє в 2003 році – тоді споживчі ціни знизилися на 0,1%. Перед тим, починаючи з 1998 року, липнева дефляція була регулярним явищем. А значніша місячна дефляція, ніж в липні цього року, зафіксована 5 років тому - у серпні 2003 року (ІСЦ – 98,3%).

Звичайно, відштовхуючись від вищенаведеної інформації, хтось може подумати, що дефляція в липні – явище вельми звичайне, таке, що пояснюється традиційним зниженням цін на продукти харчування у зв`язку зі збиранням нового урожаю. Проте – це не так. Ні у 2006, ні в 2004 роках, ні раніше, коли були дефляційні місяці, не було такої високої інфляції в попередній період, як це спостерігається зараз. Наприклад, у 2005 році річна інфляція становила всього 10,3%, а в 2003 – 8,2%, тому на дефляцію в літні місяці подальших років було вийти не так важко. У 2007 же році інфляція досягла 16,6%, а річна в травні 2008 року – взагалі 31,1%. Зрозуміло, що подолати таку інфляційну інерцію набагато складніше.

Дещо схожа за показниками нинішня ситуація з 2001 роком, коли також була дефляція в липні (ІСЦ – 98,3%) і в серпні (99,8%), хоча в 2000 році була дуже висока інфляція – 25,8%. Але насправді вона сильно відрізняється – протягом 2001 року в Україні відбулося зниження цін на автомобільне пальне і мастила на 33,0% (грудень до грудня), тоді як в липні 2008 року до липня минулого року ці ж ціни виросли на 47,0%.

Тому, поза всяким сумнівом, за досягненням дефляційного показника в липні цього року стоїть велика робота (і заслуга) теперішнього уряду і Національного банку. Що ж відбулося з цінами в Україні минулого місяця?

Подешевшали в липні 2008 року такі продукти харчування:

Сир – на 0,7%;

Масло - на 0,4%;

Фрукти - на 1,3%;

Овочі - на 22,8%;

Картопля - на 13,1%.

Проте подорожчали минулого місяця:

Хліб - на 1,9%;

М`ясо і м`ясопродукти - на 1,0%;

Риба і рибопродукти - на 2,6%;

Яйця - на 2,9%;

Соняшникова олія - на 1,5%;

Інші їстівні жири - на 4,3%;

Цукор - на 1,2%;

Безалкогольні напої підвищилися в ціні на 1,3%.

Продукти харчування в цілому подешевшали в липні на 1,5%, що й стало головною причиною дефляції – оскільки ціни у непродовольчих підгрупах товарів і послуг споживчої корзини або залишилися незмінними, або виросли.

Подешевшали минулого місяця з непродовольчих товарів: взуття - на 0,1%;

аудіотехніка, фотоаппаратура і устаткування для обробки інформації – на 1,0%. Тут значну роль зіграла, поза сумнівом, проведена навесні Нацбанком ревальвація гривні.

Найбільше підвищилися ціни в липні 2008 року на непродовольчі товари і послуги:

Квартплата - на 1,4%;

Водопостачання - на 3,0%;

Каналізація - на 3,4%;

Пальне і мастила - на 3,2%;

Автодорожній транспорт – на 2,6%;

Дошкільна і початкова освіта – на 2,0%;

Ресторани і готелі - на 1,4%.

Дещо дивно виглядають дані Держкомстату щодо підгрупи послуг «зв`язок». Повідомляється, що поштові послуги подорожчали в липні на 28,2%, а тарифи на телефонні і телефаксні послуги не змінилися. При цьому індекс цін по всьому зв`язку, що складається з двох вказаних позицій, становив 100,0%. Ймовірно, в даній підгрупі є і ще якісь види послуг зв`язку, не представлені на сайті статистичного відомства, або в звіт закралася якась помилка. Втім, вагова структура послуг зв`язку дуже невелика в споживчій корзині і цей показник не сильно впливає на загальний розмір інфляції (дефляції).

Але важливо, звісно, інше. У країні таки почалося падіння цін, при цьому, нагадаємо, уряд оповістив прогноз про дефляцію не тільки в липні, але і в серпні теж. Дефляція ж, крім усього іншого, означає ще і зростання реальних доходів населення – навіть при незмінному рівні номінальних доходів. Насправді ж при розрахунку показника підвищення реальних доходів до відсотків зростання номінальних доходів додадуться відсотки дефляції.

Знизився в липні 2008 року і індекс цін виробників (ІЦВ) до 103,6% - у червні було 104,2%. Хоча з початку року цей показник підвищився до 134,1%.

Також має велике значення зниження інфляції в річному вимірюванні, що спостерігається вже другий місяць поспіль. Якщо річна інфляція в травні 2008 року дорівнювала 31,1%, а в червні – 29,3%, то в липні даний показник знизився ще більше – до 26,8%.

Тому – на тлі приведеної інфляційної динаміки - урядові прогнози про інфляцію в 2008 році на рівні 15,9% здаються все менш і менш фантастичними.

Юрій Глухов