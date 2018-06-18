Львів не поспішає вибратися зі сміття

Якщо відкинути протистояння між політичними кланами, загоряння сміттєзвалища у Великих Грибовичах біля Львова підняло цілий пласт проблем, про які раніше в Україні ніхто не думав. Найголовніші з них: що робити з існуючим сміттям, наскільки безпечно його зберігати на сміттєзвалищах та що робити з новими побутовими відходами, які не припиняють продукуватись українцями. Першими ці питання глобально вирішуватиме Львів, але в майбутньому з ними зіткнуться не тільки обласні центри держави, а й усі більш-менш великі міста.

Ніхто не хоче львівського сміття

Отже, після пожежі львівське сміттєзвалище припинило прийом сміття. Влада Львова домовилася зі сміттєзвалищами у районах про вивезення туди відходів. Але тут же зіштовхнулася з новою проблемою: місцеві активісти почали блокувати автомобілі з львівським сміттям, не допускаючи його в область. Львів навіть декілька днів тримав у таємниці місця вивезення відходів, щоб уникнути блокування. Але, насправді, дізнатися цю інформацію не так вже і важко, тому вже за два тижні місто не змогло вивозити сміття у райони.

На противагу тим активістам, які лишень блокували транспорт з львівськими відходами, знайшлися й такі, хто розпочав підпалювати сміттєзвалища біля своїх населених пунктів: одне за одним почали палати полігони у Жидачеві, Стрию, Рудках та інших містах області. На перший погляд, особливо, зважаючи на загальну пожежонебезпечну ситуацію в Україні через літню спеку, такі дії місцевих мешканців виглядали дико і нелогічно. Бо навіщо ж дихати згарищем, коли і так дихати немає чим? Втім, активісти не приховують – підпалювали сміттєзвалища спеціально. По-перше, для того, щоб не везли сміття зі Львова. По-друге, домагаючись того, щоб їх сміттєзвалища припинили прийом будь-якого сміття, як це трапилося з Грибовицьким після пожежі.

Такий відвертий саботаж призвів до того, що львівське сміття почали вивозити у Луцьк, Житомир і ще ряд обласних центрів, але і це тривало недовго. У цих містах теж з'явилися активісти, які заблокували прийом чужих відходів на місцевих полігонах.

Київ приходить на допомогу

Щоб хоч якось вирішити проблему, мер Львова Андрій Садовий звернувся до мера Києва Віталія Кличка з листом, у якому попросив допомогти з тимчасовим зберіганням частини ТПВ (твердих побутових відходів), що утворяться на території Львова. З гарантією, що такий же обсяг буде повернутий Києвом на новий постійний львівський полігон. Кличко погодився надати допомогу, але не зі зберіганням сміття, а з його утилізацією.

«Домовилися в цей складний час простягнути руку і допомогти львів'янам впоратися з цією великою проблемою, - сказав Кличко. - Нас попросили допомогти, щоб дати можливість спалювати сміття. Вони платять за це, тобто це робиться не дарма».

Таким чином, станом на сьогодні, 22 червня, сміття зі Львова вивозиться у Київ і переробляється на сміттєспалювальному заводі «Енергія». Мер столиці Віталій Кличко стверджує, що «Енергія» є незавантаженим і використовується в літній період часу на третину потужностей. Так, він зазначив, що два дні тому уже прийшло 10 вантажівок зі сміттям зі Львова для спалювання, і це - незначна кількість у порівнянні з обсягами, з якими може впоратися завод.

Але і в такий спосіб вирішити проблему з вивезенням відходів у Львові не вдається. Бо зараз невідомі регулярно блокують сміттєперевантажувальну станцію на вулиці Збиральній у Львові. А саме на ній сміття перевантажують з менших на більші автомобілі перед відправкою у Київ. Та й кияни не у захваті від ситуації, що склалася, незважаючи на те, що Кличко запевняє – питання утилізації львівського сміття у Києві – річ тимчасова.

Рекультивація Грибовичів і проблема нового полігону

А поки у столиці назріває невдоволення мешканців, у Львові працюють над пошуком нового місця під сміттєзвалище. Львівська обласна державна адміністрація передала міській владі сім пропозицій щодо земельних ділянок під новий полігон для львівського сміття. За словами голови Львівської ОДА Олега Синютки, Львів наразі зупинився на одній з них. «Ми віддали погодження на цю земельну ділянку, всі технічні характеристики, право користування, власності, призначення землі. Місто має всі можливості це зробити», – заявив голова ОДА.

Однак про місцезнаходження ділянки Синютка говорити не став.

Втім, як тільки з'явилася непідтверджена інформація, що мова йде про село Добряни в Миколаївському районі, неподалік Львова, місцеві мешканці заявили, що не допустять створення сміттєзвалища.

У міській раді Львова погоджуються, що отримати дозвіл від місцевої громади під нове сміттєзвалище, де би воно не знаходилося, буде дуже і дуже важко.

«Це за СРСР можна було відкрити сміттєзвалище за кілька днів в будь-якому селі. Місцевих ніхто не питав, протестувати вони не наважувалися, а тих, хто протестував, відправляли в Сибір. Ви думаєте, хтось мешканців Грибовичів питав, чи хочуть вони сміттєзвалище? Зараз же, якщо дотримуватися всіх норм, новий полігон твердих побутових відходів практично неможливо буде відкрити не тільки Львову, а й будь-якому місту», - розповів на умовах анонімності колишній чиновник Львівської міської ради, який раніше займався цими питаннями.

За словами мера Львова Садового, рекультивація існуючого полігону в Великих Грибовичах, за приблизними оцінками, на сьогодні коштує 600 млн гривень. В той же час, про будівництво сміттєспалювального заводу у Львові наразі не йдеться зовсім – дорого. «Зараз поляки починають будувати в себе заводи. Але вони отримують 75% дофінансування від Європейського Союзу. Такий проект для міста Львова, орієнтовно, вартував би 300 млн євро. Це надзвичайно великі кошти й ми сьогодні собі не можемо цього дозволити», - сказав Садовий.

Водночас мер Львова вважає, що, можливо, років за 10-20, побудувати сміттєспалювальний завод місто зможе. «Те, що ми можемо собі дозволити, - це глибинна переробка сміття. Все одно є відходи, їх треба захоронювати. Власне, такий проект ми плануємо реалізувати у Львові, проводячи масштабну рекультивацію полігону, бо цей полігон експлуатується з часів Другої світової війни. Ми чітко йшли на реалізацію цього проекту. Після цього, коли ми домовились з громадою, найшли всі порозуміння, ми отримали цей підпал», - зазначає Садовий.

Займатись рекультивацією сміттєзвалища у Грибовичах мала компанія «Гафса», яка почала працювати у Львові з 2004 року. «На жаль, вона не ефективно працювала. Вона не захотіла дати можливість іншим компаніям працювати, бо ще до мене, за попереднього міського голови, з нею була підписана монопольна угода до 2018 року. Такі реалії, які я отримав у спадок», - пожалівся Садовий.

Однак запевнив, що рекультивацію полігону твердих відходів у Грибовичах планують розпочати вже у поточному році. «На сьогодні інститут «Гірхімпром» працює над вдосконаленням проекту, враховуючи ту біду, яка сталась, і за результатами роботи інституту та корегування проекту, ми отримаємо реальну відповідь на ситуацію. Не можливо зробити рекультивацію полігону, якщо недосипати велику частину або ґрунту, або інших компонентів. Ґрунт вартує в три рази дорожче, ніж сміття. Але це вже питання не Грибовичів, а більше Малехова. Зсув відбувся на території Малехівської сільської ради. Ми з сільським головою знаходимось у хорошому контакті, він розуміє глибину цієї проблеми», - розповів Садовий.

Сесія, що не відбулася

Вирішенням питань долі сміттєзвалища у Великих Грибовичах і пошуку нового полігону твердих побутових відходів планували зайнятися депутати Львівської міської ради. Сесія, на якій, можливо, було би навіть піднято тему відставки мера Львова Андрія Садового, була запланована на четвер, 23 червня. Звичайно, потрібної кількості голосів останнє питання не набрало б. Але ситуація могла би стати симптоматичною і продемонструвати, чи Львів дійсно намагається вирішити питання відходів, чи переводить все у політичну площину, щоб отримати від цього дивіденди.

Втім, сьогодні було прийнято рішення перенести сесію міської ради на 30 червня. Отже і невдоволення діями мера Львова, і обговорення болючого «сміттєвого» питання відкладається, мінімум, на тиждень.

Тим часом, зі схожими на львівські сміттєвими проблемами скоро можуть зіткнуться й інші міста, адже полігони більшості з них давно переповнені. І для загострення проблеми не вистачає лише іскри – в прямому й переносному значенні цього слова.

Сергій Білий