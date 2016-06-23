МЗС підтверджує українське громадянство всіх 7 госпіталізованих через ‪ДТП‬ під Курськом

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

«За уточненою інформацією, отриманою від нашого посольства в ‪РФ‬, усі постраждалі в ДТП‬ поблизу м. Фатежа (7 осіб), які зараз перебувають у місцевій лікарні, є громадянами України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо належності до громадянства України 5 загиблих осіб може бути отримана після завершення слідчих дій, які зараз проводять правоохоронні органи РФ на місці події.

В свою чергу, як повідомляє Головне управління МНС Росії у Курській області, в результаті зіткнення маршрутного мікроавтобуса DAF та вантажного автомобіля у Фатезькому районі 5 людей загинули, 7 дістали травми різного ступеня тяжкості, переважно удари і переломи.

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Попередньо всі вони є громадянами України і розміщені у Фатезькій центральній райлікарні.

Наразі вирішується питання про доставку 5 постраждалих на реанімобілях до Курська, серед них і потерпілий в аварії підліток 2006 року народження. В дорозі їх супроводжуватимуть психологи МНС Росії.

Зазначається, що 2 пасажирів мікроавтобуса дістали тяжкі травми і не є транспортабельними.

"Деблокування тіл загиблих проведено за допомогою аварійно-рятувального інструменту, їх особи встановлюються, ведуться слідчі дії. Наразі вирішується питання про зустріч та розміщення родичів загиблих і постраждалих. Всі вони є громадянами України", - пояснив в.о. начальника ГУ МНС РФ в Курській області Олексій Шапошников.

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За його словами, реагування сил і засобів на цю подію було оперативним і своєчасним, Залучалася угруповання з 68 осіб, 21 одиниця техніки, в тому числі від МНС Росії 8 осіб, 3 одиниці техніки.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак повідомила, що громадянство п'яти загиблих і семи травмованих внаслідок дорожньо-транспортної події в Курській області зараз ще перевіряється, однак обидва автомобілі - учасники ДТП були на українській реєстрації.