Наслідки кавказької війни: російську економіку контузило

У світі дедалі сильніше роздувається «нафтова бульбашка», приречена колись луснути... Шокуючі події на російських фінансових ринках. Населення побоюється дефолту.

Слід зазначити, що дуже сприятливим для російської економіки чинником у першій половині 2008 року стало різке зростання цін на нафту, на підставі чого мало місце значне збільшення експорту в грошовому виразі, валового внутрішнього продукту і обсягів бюджетних надходжень. Проте вже давно в Росії простежуються й доволі насторожливі економічні тенденції.

Зокрема, 2007 року, попри подальше дорожчання нафти і газу, товарний експорт з РФ збільшився проти 2006 року лише на 15,4%, натомість імпорт зріс на 36,7%. Що пояснювалося як неухильним зміцненням рубля, що відбувалося останні роки, так і високою інфляцією в Росії.

Ще гіршою ситуація з інфляцією стала в 2008 році. Якщо за сім місяців минулого року індекс споживчих цін в Росії становив 106,6%, то за січень–липень цього року інфляція досягла вже 9,3% (за даними Росстату, інфляція на 11 серпня 2008 року – 9,4%). Причому, що цікаво – в останні три місяці темпи зростання споживчих цін в РФ виявилися вищими, ніж в Україні: інфляція в травні в Росії – 1,4%, в Україні – 1,3%; у червні в Росії – 1,0%, в Україні – 0,8%; у липні в Росії – 0,5%, в Україні – дефляція 0,5%. Вища інфляція в Росії порівняно з українською спостерігалася востаннє 2005 року: в Росії – 10,9% (грудень до грудня), в Україні – 10,3%.

І перспективи із зростанням споживчих цін в РФ на найближчі роки вельми песимістичні. За повідомленнями з Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ціни, наприклад, на електроенергію зростуть у Росії за чотири роки удвічі, а ціни на газ для населення підвищаться 2009 року на 25%, в 2010-му – на 30%, а в 2011-му – на 40%.

Така висока інфляція останнім часом і невтішні прогнози щодо неї на найближчі роки ставлять, природно, під великий сумнів здатність російської економіки довго демонструвати добрі показники зростання і взагалі зростання. Про що, звісно, не можуть не замислюватися іноземні інвестори. Оприлюднені 15 серпня Росстатом зведення за перше півріччя 2008-го підтвердили, що російській економіці довіряють за кордоном дедалі менше.

З`ясувалося, зокрема, що за перші 6 місяців цього року приплив іноземних інвестицій до Росії становив $46,53 млрд., що на 22,9% менше, ніж в аналогічний період минулого року. А обсяг інвестицій з Росії за рубіж склав $52,2 млрд., що на 42% більше порівняно з першим півріччям 2007-го. Таким чином, за підсумками першого півріччя 2008 року відплив капіталу з Росії перевищив його приплив.

Неприємними виявилися показники і прямих іноземних інвестицій – їх надійшло до Росії на суму $11,08 млрд., що на 30% менше порівняно з першим півріччям 2007-го. Для порівняння: приріст сукупного об`єму іноземного капіталу в економіці України за 6 місяців 2008 року становив, за даними Держкомстату, $6,92 млрд., що в 2,7 раза більше, ніж в першому півріччі минулого року.

Авжеж, закордонні експерти чудово розуміють, що успішність економіки Росії останні роки була зумовлена переважно сприятливою кон`юнктурою на зовнішніх ринках для російського експорту, що є на 90% сировинним. Також багато хто бачив, що ціни на нафту вже давно є не економічними, а спекулятивними, і що на світовому ринку дедалі сильніше роздувається «нафтова бульбашка», яка приречена колись луснути.

І ось, починаючи з липня 2008 року, процес луснення цінової «нафтової бульбашки», схоже, стартував: чорне золото почало стрімкими темпами дешевшати. 11 липня вартість барреля нафти перевищувала 147 доларів США, а на 15 серпня вона спустилася до 112 доларів – зниження ціни на 24% за 5 тижнів. Але й це ще не весь негатив останнім часом для економіки РФ. Просто шокуючі події на російських фінансових ринках стали наслідком нещодавніх військових дій в Грузії.

Нагадаємо, загострення конфлікту на Кавказі сталося в ніч з 7 на 8 серпня, а вже протягом торгового дня 8 серпня на фондовій біржі РТС індекс впав на 6,9%, а індекс ММВБ – на 5,5%. Рублі, що звільнилися на фондовому ринку, нерезиденти одразу ж квапилися переводити в долари й євро. Відтак сталося давно небачене за своїми масштабами падіння рубля щодо провідних світових валют. Зокрема з 7 по 12 серпня за офіційним курсом ЦБР рубль девальвував до долара на 4,5% - з 23,51 руб./долл. до 24,57 руб./долл.

Потім, коли активні бойові дії в Грузії практично закінчилися, на фондовому й валютному ринках Росії намітилася певна компенсація, але до вихідних позицій ситуація все одно не повернулася. Як повідомив міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, відплив капіталу з країни тільки за два дні – 8 і 11 серпня – становив 7 млрд. дол. На думку ж експертів, приплив прямих іноземних інвестицій в російську економіку в близькому майбутньому істотно сповільниться. Крім того, Росію тепер, ймовірно, виключать з Великої «вісімки» і, швидше за все, довго не приймуть до СОТ. Також слід чекати, що міжнародні рейтингові агентства незабаром понизять кредитні рейтинги для Росії, що зробить ще дорожчими зовнішні позики для цієї країни.

Якщо ж на такому фоні продовжиться подальше зниження цін на нафту і, відповідно, девальвація рубля до долара, то у фінансовій системі Росії може скластися і зовсім кризова ситуація. Адже росіяни хоч і встигли вже звикнути за кілька останніх років до того, що рубль зміцнюється до долара, але більшість з них ще не забули про різкий обвал рубля 1998 року. А сьогоднішній обсяг рублевих депозитів у комерційних банках Росії і готівка поза банками – це більше трьох сотень мільярдів у доларовому еквіваленті. Природно, що чим сильніше зміцнюватиметься долар, тим більше росіян захочуть перевести свої заощадження у вільно конвертовану валюту.

Звичайно, уряд РФ заявить, що немає приводу непокоїтися, оскільки, мовляв, золотовалютні резерви Центрального банку Росії становлять сьогодні 595 млрд. дол. (для порівняння: у Україні тільки 38 млрд. дол.). Але ця сума не здається дуже вже великою – тим більше на випадок, якщо нафта, газ і метали і далі швидко дешевшатимуть, що призведе не просто до різкого скорочення російського експорту, а й до швидкого виходу країни на негативне сальдо зовнішньої торгівлі.

Матиме, поза сумнівом, також велике значення в цій ситуації ступінь довіри громадян Росії до рубля і до вітчизняної економіки взагалі. Оскільки очікування населення роблять істотний вплив на стан економіки – зокрема, на інфляційні процеси і курс вітчизняної валюти.

Не випадково фахівці Всеросійського центру вивчення громадської думки звернули в своєму недавньому соціологічному дослідженні особливу увагу саме на цей чинник. Результат виявився досить сумним: у населення Росії посилюється відчуття неспокою за завтрашній день. Соціологі, зокрема, зафіксували зростання кількості росіян, які побоюються ще одного дефолту (на зразок серпня 1998 р.) протягом найближчого року, – з 33% в 2007 році до 42% зараз. Причому, це опитування населення Росії, присвячене 10-річчю згаданої фінансової кризи, проводилося в липні цього року – коли ще не було військового конфлікту на Кавказі, а також викликаних ним обвалу на російському фондовому ринку і сильного падіння рубля.

Поза сумнівом, що тепер довіри до російської економіки, як з боку зарубіжних інвесторів, так і всередині країни ще більш зменшиться. Адже очевидно, що економіка цієї держави вже сильно постраждала через військові дії в Грузії, і це тільки початок.

Юрій Глухов