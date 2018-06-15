Форум видавців: Луценко хоче, щоб міліціонери зналися на козлах

Днями місто Лева перетворилося на одну суцільну велику книгарню, яка зібрала кращих видавців і авторів не тільки з України, а й з країн близького і далекого зарубіжжя. У Львові розпочався традиційний Форум видавців.

З самого ранку біля палацу Потоцьких вирує життя. Видавці розкладають намети, розпаковують свіжонадруковані книжки. Діти і дорослі стають в чергу біля входу і, заплативши 2 гривні, поринають у світ книжок.

- Я вже на Форумі сьомий чи восьмий раз, - з гордістю розповідає львів’янка Ольга. - Чесно кажучи, не бачу якихось змін. Кількість видавництв така ж велика, яка і раніше була . Так само багато людей і ціни, як в магазині. Відвідувати Форум – це швидше традиція: зустріти своїх друзів, відомих людей.

А от студент Юрко на ярмарку вперше.

- Мене вразила кількість видавництв і те, що можна в одній будівлі знайти все, що тобі заманеться! Це дуже класно, що ми маємо таке свято книги.

До речі, погода цього року не дуже сприяла організаторам виставки. Але відвідувачів осінній дощ не налякав.

- Погода звичайно не зіпсувала настрою, оскільки Львів асоціюється з дощем. Ми звикли до такої погоди, - сміється Юрко.

Та і гості з інших регіонів не дуже скаржаться. Киянка Ірина вперше на Форумі. Каже, що приїхати зі столиці на Форум варто.

- У нас такого вибору книжок за такими цінами немає, навіть на “Петрівці”. Тим паче, вся література зосереджена в одному місці. Крім того, можна поспілкуватися з книговидавцями і відомими письменниками, відвідати майстер-класи, презентації. А от погода могла б бути і кращою, - сміється Ірина. – Але це не стало на заваді для насолоди літературним видовищем.

Письменники брати Капранови у вишиванках і як завжди на зеленому “Запорожці” - продають свій новий роман "Нові розділи" до "Кобзаря 2000".

- Найцінніше, що є у Львові – це читачі, люди, які 15 років знають, що таке українська книжка. Таких міст в Україні більше нема. Навіть в Полтаві не відвідують виставки, та і книгарень там лише дві, - діляться брати. – А форум - це фестиваль, це свято, і ми приїхали сюди “фестивалити”. Десь 1,5 тисячі гривень ми залишимо тут, але для цього їх потрібно спочатку уторгувати.

Книжкова виставка-ярмарок цього року ювілейна, п’ятнадцята. Вперше вона відбувається в якості національної. Тож обіцяє бути масштабнішою, ніж торік. Кількість учасників Форуму-2008 сягнула рекордної межі – 652 видавці. Загалом, у програмі більше 260 заходів. 135 з них відбудуться в рамках Третього міжнародного літературного фестивалю «Література в еру мас-медіа». Очікують приїзду понад 150 авторів з 15 країн, серед яких: Тетяна Толстая та Володимир Сорокін (Росія), Адам Загаєвський та Януш Гловацький (Польща), Катрін Панколь (Франція), письменники з Ізраїлю, Грузії, Швеції, Чехії, Норвегії, Швейцарії, Хорватії. Звичайно на форумі можна буде побачити весь “цвіт” сучасних українських письменників: Юрія Андруховича, Марію Матіос, Андрія Куркова, Ірен Роздобудько, Олександра Ірванця, Андрія Кокотюху та багатьох інших.

Серед заходів Форуму і традиційна доброчинна акція “Подаруй дитині книжку!”. Але цього разу всі зібрані книжки поповнять шкільні і районні бібліотеки в регіонах, які постраждали від повені. За словами працівників Львівської державної обласної бібліотеки для дітей, переважно приносять художню літературу. Також дуже багато підручників з історії, географії і зарубіжної літератури. В цілому, за один день книгами поділилися 100 відвідувачів. Але організатори акції сподіваються, що основний наплив доброчинців ще попереду.

Президент ГО «Форум видавців у Львові» Олександра Коваль розповідає, що Форум вийшов на якісно новий рівень, підтверджений і кількістю учасників, і числом акцій і складом учасників літературного фестивалю.

- Наскільки змінюється дитина за 15 років, приблизно так і змінився форум. Спочатку це було маленьке дитя. Ми перші два роки проводили виставку в Національному музеї.

А тепер Львів претендує на звання книжкової столиці, причому не тільки України, а й усієї Європи.

Минулого року Форум відвідали Віктор Ющенко з дружиною, деякі посадовці. Цього року Президент і прем’єр-міністр обмежилися вітальними телеграмами.

- Для нас VIP-гостями є всі люди, які люблять читати. Якщо ці люди ще й займають високі посади, то вони подають приклад для нашого суспільства, адже на них дивиться вся країна. І ті, хто це розуміє, сюди приїздять, - зазначає пані Олександра.

Цього року це “зрозумів” лише міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. І одразу по приїзді на Форум заявив, що готовий витратити цілий мільйон для забезпечення художньою літературою вищих закладів освіти МВС.

- Один студент не знав, що таке «12 стільців» Ільфа і Петрова, не зважаючи на те, що Ільф і Петров навіть працювали у міліції, - зазначив міністр і поділився ще однією історією з життя.

Минулого року у Харківському зоопарку пропав муфлон. Начальник райвідділу міліції дав один день лейтенанту, щоб справу було розслідувано і закрито. В складеному протоколі було записано: “Після свідчень сторожа і годувальника виявилося, що складу злочину немає, оскільки за необережністю клітка була не закрита і муфлон відлетів у невідомому напрямку”.

- Ну звідки було слобожанському хлопцю знати, що муфлон то є козел? – посміхається міністр.

Отже, щоб подібних казусів у міліціантів не виникало, Луценко вирішив потурбуватися про рівень їхньої освіти.

- При всій моїй повазі до Матіос, нам треба класики. Ідея проста: сто книжок від Шекспіра до Багряного, по десять екземплярів на шість університетів МВС, де навчається близько 40 тисяч курсантів, - заявив Луценко.

За словами міністра, бібліотеки закладів освіти МВС технічно майже повністю укомплектовані, а ось комплектація художньої літератури дуже застаріла, а випускник міліцейського вузу, окрім професійної підготовки, “має бути грамотною сучасною людиною”.

Прищеплювати любов до читання у МВС вирішили спочатку з вузів, наступного року вже планують забезпечити художньою літературою внутрішні частини, а згодом - чергові частини та ізолятори, повідомив міністр.

Юрій Віталійович зізнався, що сам за останній рік прочитав близько 20 книг, серед яких сучасні українські автори: Забужко, Андрухович, Матіос. А своєму молодшому сину Віталіку він на вечір перечитує книжки видавництва “Старий лев”.

- І про ракету і про тата-алігатора, - зазначає міністр.

Перед початком Форуму ходили чутки, що малі видавництва відмовилися брати участь через високу плату за місце. Але Олександра Коваль таку інформацію заперечує.

- Форум завжди відрізнявся великою демократичністю цін. І для тих, кому видається задорого заплатити по 500 гривень за квадратний метр, може взяти собі торговельний намет або взагалі брати безстендову безкоштовну участь.

Єдине, через що можуть відмовити, це лише через брак виставкової площі.

- Чому влада не хоче збудувати експоцентр, який потрібен Львову як повітря, - я не знаю, - бідкається Коваль. - Але вірю, що такий експоцентр буде. Кажуть, що до Євро-2012 він точно з’явиться.

Анна Ященко