Вимушена посадка: перший low-cost перевізник досі не розпочав міжнародні польоти

Вересень добігає кінця, проте українці так і не мають обіцяних дешевих міжнародних авіарейсів- до Великобританії, Німеччини та Італії.

«Віззи» - як їх вже звикли називати у народі - пояснюють це відсутністю відповідних дозволів від авіавластей цих країн. При тому, що ліцензія українських властей на виконання міжнародних польотів, за словами гендиректора компанії в Україні Наталії Казмер, вже є: «Минулого тижня компанія "Візз Ейр Україна" отримала ліцензію на міжнародні польоти від українських державних органів, і тепер ми працюємо над відповідними дозволами на окремі маршрути».

У деяких колах подейкують, що компанія не почне виконувати міжнародні польоти, а так і ширятиме українським небом, доки не отримає другий літак. Мовляв, це особлива умова, або бажання міністра транспорту та зв`язку Йосипа Вінського, який хоче завести до України більше нових літаків. І справді, міністр раніше висловлював сподівання, що «віззи» можуть завести ще один літак вже цього року, а не 2009, як планувалося. Проте в компанії повідомили, що наступний, тобто, другий Airbus 320 (а компанія планує заводити тільки ці нові літаки) з`явиться в січні 2009 р. Нагадаємо, в цілому наступного року компанія розраховувала поповнити свій український парк чотирма аеробусами. Отже, бажання одержати другий літак раніше заявленого терміну не виконається, в чому немає нічого дивного, оскільки попит в світовій авіапромисловості сьогодні перевищує її можливості, й експерти прогнозують, що це продовжуватиметься ще декілька років. Заводи завантажені замовленнями під зав’язку і розробляють плани з випуску літаків на декілька років вперед. От чому дістати новенький «Airbus» раніше 2009 р. першому нашому бюджетному перевізнику ніяк не вдасться.

Тому, цілком можливо, що європейський «low cost» - у сенсі дешевих польотів до Європи – ми отримаємо лише наступного року. Тим паче, що одержати ліцензію зарубіжних авіавластей - це лише півсправи, бо ще ж треба домовитися про збільшення частоти авіарейсів між країнами (і це вже не клопіт «Візз Ейр», а компетенція українських авіавластей). Що стосується Великобританії, то такі домовленості буквально на позаминулому тижні були досягнуті в ході візиту української делегації до Лондона. Зокрема, вирішено, що з початку літнього періоду 2009 року авіакомпанії обох країн зможуть здійснювати до 12 рейсів в тиждень на маршруті Київ-Лондон (раніше 7). Судячи з усього, на даному маршруті «Візз Ейр» зможе розпочати польоти, за сприятливих обставин, з квітня, коли стартує літній сезон в авіації. Що стосується решти зарубіжних авіанапрямів, то, мабуть, переговори ще будуть.

Крім того, за останньою інформацією, «Візз Ейр Україна» значно розширила плани щодо міжнародних польотів, при цьому робиться наголос на регіональних аеропортах, де, як відомо, вартість обслуговування нижча. Зокрема, за даними заступника міністра транспорту та зв`язку - глави Державіаадміністрації Олександра Давидова, «Візз Ейр» зацікавлена розпочати польоти по маршруту з Львова до Лондона (Лутон) та до Валенсії. Тому, можливо, компанія вирішила замінити запланований бориспільский рейс до Лондона на львівський. Також є її заявки на польоти з Києва до Братислави, Кельна, Катовіце, Штутгарта, Тбілісі.

Що стосується внутрішньоукраїнських польотів «Візз Ейр», то компанія не відкрила заплановані з 15 вересня рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя через відсутність достатнього попиту. Відкриті авіарейси з Києва і Львова до Сімферополя компанія скорочує у зв`язку із закінченням літнього сезону: і там, і там на 3 рейси – до 7 разів у тиждень.

Не виключено, що, враховуючи зростання цін на пальне, і в умовах далеко не ажіотажного попиту, рейси до Харкова і Запоріжжя так і не будуть відкриті. Можливо, проблемним буде відкриття і міжнародних авіарейсів, або вони виявляться не такими вже й дешевими. В усякому разі, саме ціни на пальне і низький пасажиропотік призвели до того, що угорська Wizz Air згортає свою діяльність в Польщі, скорочуючи наразі міжнародні польоти. Проте поки що, завдяки відсутності конкурентів в low-cost ніші, низький попит на міжнародні рейси «Візз Ейр Україна» не загрожує, особливо, враховуючи заявлені ціни. Адже компанія обіцяла квитки на рейси Київ-Лондон вартістю від 299 грн. в один бік, а в Дортмунд і Мілан - і того менше.

Тим часом, Мінтранс заявляє, що до літа наступного року на ринку можуть з`явитися ще три «бюджетники». Зокрема, Air Arabia з ОАЕ (яка вже в жовтні починає польоти між Києвом і Шаржою, хоча і не зовсім за дискаунтерськими цінами) обіцяє до літа відкрити в Україні своє відділення, яке займатиметься також перельотами і усередині України. Свою зацікавленість виявили також англійська Easy Jet і німецька Germania. Втім, заяви про наміри – це ще не значить доведення їх до кінця, адже про плани вийти на український ринок також заявляла і Germanwings, проте переговори затихли. Можливо, стримувальним чинником приходу цих компаній на наш ринок є умова Мінтрансу, який бажає бачити тут не просто «зальотні» компанії, а ті, які відкриватимуть і реєструватимуть в Україні свої «дочки».

Єва Клименко