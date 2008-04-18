З Києва до Одеси влітку можна буде літати за 79 гривень

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (українське відділення угорської компанії Wizz Air, котра є low-cost або низкобюджетним перевізником) розпочне роботу на українському ринку авіаперевезень наприкінці травня за низькими, доступними для всіх тарифами.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку, така домовленість була досягнута під час переговорів міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО з керівництвом авіакомпанії «Візз Ейр Україна».

“Є домовленість про те, що “Візз Ейр” розпочне продаж квитків в Україні вже наприкінці травня цього року, і працюватиме на внутрішніх авіалініях, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. – Першим маршрутом компанії буде рейс Київ-Одеса”.

Нагадаємо, авіакомпанія «Візз Ейр Україна» вже подала заявку на отримання Сертифікату експлуатанта (дозволяє виконувати польоти в Україні). У липні 2008 року має намір здійснювати внутрішні авіаперевезення - з Києва до Сімферополя, Одеси, Львова, Запоріжжя, а також рейси Харків-Сімферополь і Львів-Сімферополь. “З вересня авіакомпанія має намір працювати і на ринку міжнародних перевезень - до Великобританії, Італії і Німеччини”, - додав міністр.

Вартість квитка буде істотно нижча за існуючу. “Люди звикли вважати, що літак – дорогий і недоступний засіб пересування. Зараз я прагну зламати цей стереотип: фактично, вартість квитка на літаку “Візз Ейр” зрівняється з ціною проїзду в СВ», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.

За даними Мінтрансу, планується, що середня вартість квитка становитиме приблизно 30-50 доларів, а найдешевший авіаквиток коштуватиме всього 79 грн. Для порівняння, на сьогодні за маршрутом Київ-Одеса залізничний квиток СВ коштує 448 грн.

Міністр зазначив, що в усьому світі існує практика діяльності бюджетних авіакомпаній. “Візз Ейр” добре зарекомендувала себе на основних ринках Європейського Союзу і стане першою низкобюджетною авіакомпанією на українському ринку. «Ми вважаємо, що зможемо запропонувати нову якість і нові ціни на авіаперевезення, які оцінять українські пасажири, - сказав голова ради директорів авіакомпанії «Візз Ейр Україна» Джозеф ВАРАДІ. - Наша бізнес-модель, в основі якої лежить найвища якість послуг - неухильне дотримання стандартів безпеки та експлуатація новітніх літаків Airbus A320, зробить справжню революцію на українському ринку авіаперевезень».

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Візз Ейр Україна» має намір стати першим low-cost-перевізником в Україні і запровадити на ринку місцевих і міжнародних комерційних авіаперевезень модель “низький тариф – малі витрати”.

«Візз Ейр Україна» має намір відкрити, як мінімум, 4 бази в Україні впродовж подальших п`яти років і розмістити на них не менше 14 літаків. Компанія використовуватиме понад 500 маршрутів з певними пунктами.

У 2009 році авіакомпанія планує перевезти понад 1 мільйон пасажирів і найняти близько 200 співробітників в Україні, а до липня 2011 року збільшити кількість пасажирів до 5 мільйонів.