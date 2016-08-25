На Дунаї прикордонники доставили на берег пліт з київською художницею, яка порушила прикордонний режим

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, рано вранці прикордонники Ізмаїльського загону виявили катер, який буксирував гумовий пліт по Дунаю.

Як з'ясувалося, на плоту перебувала громадська діячка, художниця Куликівська, яка нещодавно з Києва почала свій перформанс. Зокрема, жінка від набережної в Києві попрямувала до кордону з Євросоюзом, аби привернути увагу громадськості до проблеми окупації Росією Криму.

«Під час перевірки прикордонники встановили, що документів, які посвідчують особу Марії Куликівської, при собі у неї не було. Після повернення плавзасобів до українського берега громадянка пред'явила паспорт, який був на березі. Прикордонники роз'яснили Куликівській і її попутникам вимоги законодавства з прикордонних питань та недопущення порушення правил прикордонного режиму, після чого їх відпустили», - повідомили в управлінні.

У відомстві зазначили, що Державна прикордонна служба всіляко підтримує патріотичних громадян, які діють заради України, однак усі заходи повинні проводитися винятково в рамках закону.

«При цьому зазначимо підвищену небезпеку подорожі водними шляхами, особливо у спосіб, яким пересувалася громадський діяч», - додали в управлінні.