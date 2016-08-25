Кияни несуть квіти до посольства Італії, вшановуючи жертв землетрусу (фото)

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі італійського міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.

Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

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У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.

За даними на ранок 25 серпня, у результаті землетрусу в центрі Італії, загинули 247 осіб.

Водночас в українському МЗС повідомили, що під час землетрусу в Італії українці не постраждали.