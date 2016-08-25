Кияни несуть квіти до посольства Італії, вшановуючи жертв землетрусу (фото)
16:31, 25 серпня 2016Суспільство
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Люди несуть квіти та інші речі до посольства Італії у Києві, вшановуючи таким чином жертв жахливого землетрусу в центрі Італії, що забрав життя щонайменше 247 осіб.
Квіти під посольством Італії у Києві / Фото УНІАН
Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі італійського міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.
Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.
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У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.
За даними на ранок 25 серпня, у результаті землетрусу в центрі Італії, загинули 247 осіб.
Водночас в українському МЗС повідомили, що під час землетрусу в Італії українці не постраждали.
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