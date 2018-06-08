Український «Мостобуд» утверджується на світовому ринку

Провідний міжнародний фінансовий журнал World Finance Review (Велика Британія) оприлюднив інтерв`ю з головою наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимиром ПРОДИВУСОМ Високі можливості української компанії "Мостобуд" та її більш ніж 60-річний досвід роботи без рекламацій дозволяють будувати надскладні і сучасні мости, морські і річкові причали, інші споруди на воді по всьому світу, - пише World Finance Review.

Пане Продивус, будь ласка, в кількох словах розкажіть про історію вашої компанії.

Традиції «Мостобуду» закладалися в роки Великої Вітчизняної війни, коли мостобудівні загони у складі діючої армії під вогнем наводили переправи, будували мости. 1993 року мостобудівний трест був реорганізований у відкрите акціонерне товариство.

З приходом в 2003 році молодої команди акціонерів почався стрімкий розвиток компанії. Порівняно з 2002 роком сьогоднішній «Мостобуд» майже в 9 разів збільшив обсяги робіт, що виконуються власними силами, за цей же період удвічі зросла кількість працівників, а середня заробітна плата (зокрема, в регіонах) збільшилася в 3 рази і практично зрівнялася із столичною. Понад 5 тисяч мостобудівців працюють на найважливіших вітчизняних і зарубіжних об`єктах.

Відома фраза: «За справами судіть про слова». Якими об`єктами пишається «Мостобуд»?

Дороги не бувають без мостів. Практично всі мостові споруди в Україні побудовані «Мостобудом» або з його участю. Більше 60 років компанія працює без рекламацій. За цей час нашими силами зведено понад 5 тисяч об`єктів в Україні. Серед них – всі нині діючі мости в Києві, мости, шляхопроводи, віадуки в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській і інших областях, більше 1,1 тисяч залізничних (загалом понад 55 кілометрів), більше 4 тисяч автомобільних мостів і шляхопроводів (загалом понад 120 кілометрів).

Об`єкти, збудовані компанією, успішно функціонують не тільки в Україні, а й у країнах колишнього Радянського Союзу (зокрема, в Заполяр`ї, на Байкало-Амурській магістралі), в Анголі, Афганістані, В`єтнамі, Лівані, Туреччині, Сирії, Фінляндії, Чехії.

Які ваші найбільш значні об`єкти сьогодні?

Сьогодні компанія в ролі генерального підрядника одночасно і успішно вирішує кілька суперскладних завдань – будує позакласні Подільський мостовий перехід через Дніпро в Києві і автотранспортну магістраль через Дніпро в Запоріжжі. Також ми беремо участь в будівництві столичного залізнично-автомобільного мостового переходу в столиці в районі Дарниці. Перелічені об`єкти – найважливіший аспект підготовки дорожньої інфраструктури України до Євро-2012.

Свого часу ми брали участь у будівництві Республіканського стадіону (нинішній Національний спортивний комплекс «Олімпійський»). З 3 липня компанія першою розпочала демонтажні роботи, які необхідно провести перед реконструкцією НСК. Це теж ключовий об`єкт підготовки до Євро-2012.

Подільський мостовий перехід в Києві стане найбільшим серед існуючих 6 мостів через Дніпро в столиці України. Нижній ярус цього переходу буде використаний для потягів метрополітену, верхній призначений для 3-смугового руху автотранспорту в кожному напрямі. Загальна довжина переходу – понад 7 кілометрів у складі шістьох мостів і чотирьох естакад. «Мостобуд» суворо витримує графік будівництва, а за інтенсивнішого фінансування і забезпечення фронту робіт готовий будувати ще швидше.

Незабаром в обласному центрі Запоріжжя виростуть 2 вантових мости над Дніпром. Вони проляжуть паралельно один одному трьомя смугами руху в кожний бік. Довжина магістралі – понад 9 кілометрів. Близько 90% траси пройде між уже існуючими автомобільними і залізничними дорогами і піднято на висотні опори. За оцінками експертів, час прибуття тих, хто живе в «спальному» районі Запоріжжя (понад 300 тисяч осіб) до промислово-адміністративного центру міста (до вокзалів, аеропорту, основних промислових підприємств, культурних установ) скоротиться з 1,5–2 годин до 20–30 хвилин.

Які головні переваги «Мостобуду»?

У нас – унікальний досвід проектування, будівництва, ремонту і реконструкції мостових споруд будь-якої складності по всьому світу, в умовах суворого клімату Заполяр`я і спекотної Африки.

Міжнародний рівень якості корпоративного управління ВАТ «Мостобуд» підтверджений сертифікатами вищого міжнародного стандарту якості ISO 9001:2000 і національного стандарту ГСТУ ISO 9001:2001.

Компанія має гнучку і ефективну структуру. Проектне бюро, оснащене найсучаснішою технікою і програмним забезпеченням, а також високопрофесійні кадри дозволяють швидко здійснювати розрахунки і пропонувати нові і незвичайні мостові конструкції із сталі і залізобетону будь-якої складності, проектувати по Єврокодах, мостових нормах США і нормах Росії.

Управління механізації і 11 універсальних мобільних мостозагонів зі своєю технікою і фахівцями, дислокованих по всій Україні, дозволяють оперативно концентрувати потужні виробничі сили на найважливіших об`єктах і гнучко реагувати на запити регіонів. При цьому кожен мостозагін здатний виконувати весь комплекс мостобудівних робіт самостійно.

Відповідаючи на кон`юнктуру ринку, структура компанії динамічно розвивається. Нещодавно один з наших мостозагонів реорганізований в дорожньо-будівельний підрозділ. Він займатиметься будівництвом доріг, тротуарів, під`їзних шляхів до мостів, асфальтуванням, ремонтом проїжджої частини тощо. Вже куплена спеціалізована техніка для проведення дорожніх робіт, підготовлені кадри, придбані новітні технології. Це перспективний, актуальний і рентабельний проект.

Акціонери «Мостобуду» проводять ефективну інвестиційну політику, активно збільшують інвестиції в інноваційні технології і оновлення технопарку. З 2002 року такі інвестиції зросли більш ніж у 3 рази.

Стратегія розвитку «Мостобуду» забезпечує його розвиток незалежно від цінових форс-мажорів. Нам під силу щорічна динаміка зростання в 2 рази. Ми розуміємо, що в умовах, коли ціни на ринку диктують постачальники, важко зберегти рентабельність виробництва і підвищувати заробітки фахівцям. Тому ми прагнемо самі себе забезпечувати високоякісними і сучасними будівельними матеріалами.

Ми купуємо кілька кар`єрів у Рівненській області. Вони потребують модернізації. Вирішене питання забезпечення «Мостобуду» піском. Це не будуть ціни постачальників або посередників. Ми придбали бетонний завод в Одесі і реконструювали його. Підприємство вже працює. На новий майданчик одного з київських мостозагонів придбаний завод продуктивністю 80 кубів бетону за годину. Такої потужності вистачить, щоб давати бетон не тільки на мости, а й на інше будівництво.

У компанії впроваджена і діє програма професійної підготовки і перепідготовки фахівців. За рахунок акціонерного товариства 125 молодих перспективних працівників навчаються в профільних вищих навчальних закладах, проходять практику у виробничих підрозділах, в яких працюватимуть після закінчення вузів.

Ваш погляд на перспективи компанії.

Будівельний потенціал у нашої країни дуже великий.

Крім мостобудування, ми займаємося житловим будівництвом. У грудні плануємо здати 120 тисяч квадратних метрів житла, наступного року здамо ще 300-350 тисяч.

У нас розроблена і впроваджується соціальна програма будівництва доступного житла для працівників «Мостобуду».

Ми будуємо причали та інші складні об`єкти на воді. Компанію цікавлять проекти для відпочинку – аквапарки, готелі. Такі у нас теж є.

При цьому мостобудування – основний вид діяльності.

Перспективний і актуальний напрям – прорив на міжнародний ринок.

Нещодавно наші фахівці повернулися з Румунії, де вивчали придбання будівельних компаній. Румунський проект – це міст в Євросоюз. У Румунії ті самі проблеми, що й в Україні – шляхи, мости. Румуни активно розвивають інфраструктуру, і нам важливо ввійти до цього процесу на самому початку.

З американською компанією Sun Land ми ведемо переговори про будівництво в Колумбії морського порту і вугільного причалу, до якого підходитимуть судна водотоннажністю 120 тисяч тонн. Планується, що в Колумбії буде побудований найбільший у світі вугільний термінал. Також ідуть переговори про будівництво великого мосту в колумбійській глибинці.

У портфелі «Мостобуду» - ряд цікавих пропозицій від російських і прибалтійських компаній. Ведемо переговори з лівійцями.

Ще один перспективний напрям розвитку компанії – освоєння нових технологій. Для нас украй важливо затвердитися в будівництві монолітних мостів. Це дасть стрибок у якості, архітектурних рішеннях, технологічності, здешевить роботи. Цю технологію ми вже впроваджуємо. Побудували торік 2 монолітних мости на львівській трасі, і вже цього року – ще один, неподалік від Умані. Сьогодні «Мостобуд» будує монолітну естакаду на Подолі – в районі столичної Поштової площі.

ВАТ «Мостобуд» відкрито для партнерства й інвестицій.

Ми вміємо поважати бажання, економити час і гроші замовника.

Компанії, які співробітничають з нами, переконалися в перевагах роботи з «Мостобудом».

World Finance Review (Велика Британія)